Щербо о коронавирусе в Беларуси: «Не понимаю, что делает Лукашенко. Наверное, когда люди начнут умирать семьями, он введет карантин»

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике поделился мнением насчет действий белорусских властей во время пандемии коронавируса.

– Смотрю, что происходит во всем мире, читаю новости, смотрю телевизор. Но вы же знаете, что по ТВ – половина вранья. Не знаешь, чему верить.

Немного за ситуацией в Беларуси слежу. И, честно скажу, то, что страна не закрывает границы, не вводит карантин – это немного неправильно. Не понимаю, что делает Лукашенко.

Наверное, когда люди начнут умирать семьями, президент задумается и введет карантин, как в обычных странах. Это самое действенное решение,

– Несмотря на рост заболеваемости, в Беларуси даже продолжают готовиться к параду на 9 Мая.

– Вот это да, красавцы! Обалдеть можно. А нам все нипочем. А если серьезно, то, думаю, когда много народу заболеет, все это узнается, тогда предпринимать что-то будет уже поздно, – сказал Щербо.