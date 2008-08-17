Сестры Аверины: «Знаем не понаслышке, сколько сил Загитова вкладывает в каждую программу, и всегда за нее болеем»

Российские гимнастки Дина и рассказали, тяжело ли им соревноваться друг с другом, а также о том, кем они восхищаются в спорте.

– Тяжело соревноваться с сестрой?

Дина: А мы не соревнуемся, наоборот, мотивируем друг друга двигаться дальше. Я все время чувствую, что Арина рядом. Но у нас есть своя примета: мы никогда не смотрим выступления друг друга.

Арина: В первую очередь я соревнуюсь сама с собой. Между нами нет никакого соперничества. Более того, за Дину радуюсь больше, чем за себя, и она делает точно так же. Когда она была на недавних Европейских играх в Минске, мы постоянно были на связи, писали друг другу чуть ли не каждую секунду.

– В чем ваши сильные стороны?

Арина: В первую очередь это огромное желание прогрессировать и делать программы еще более интересными и сложными. А в жизни помогают упорство и дисциплина, которым нас научил спорт.

Дина: Самая сильная сторона – это любовь, поддержка, которую мы получаем от тренера, от наших близких, от поклонников, и вера в то, что все будет хорошо.

На самом деле мы с сестрой разные – я жестче, Арина мягче. Мы полные противоположности, но при этом мы всегда защищаем, подбадриваем друг друга или успокаиваем – в зависимости от ситуации.

– Вы говорили, что ваши кумиры – Алина Кабаева, , Маргарита Мамун. А есть ли кто-то, кем вы восхищаетесь, не из гимнастики?

Дина: Да, конечно, например, в фигурном катании нам очень нравится .

Арина: Мы с Алиной общаемся, видимся периодически, узнаем, как дела, как тренировки. Так что знаем не понаслышке, сколько сил она вкладывает в каждую свою программу, и всегда за нее болеем, она умничка.

Сестры Аверины: гимнастки, которые талантливее Кабаевой