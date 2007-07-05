Гимнастки Аверины открыли бутылку булавой и передали эстафету Загитовой

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины приняли участие в Bottle Cap Challenge.
Сначала одна из гимнасток открыла бутылку ногой, а затем булавой.
«Пока у нас короткая передышка после чемпионата России, решили принять участие в #bottlecapchallenge. Передаем эстафету Алине Загитовой», – написали гимнастки в совместном аккаунте.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на пост смайлами: «🤣👌».
Накануне в челлендже приняла участие другая фигуристка сборной России – Станислава Константинова.
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Пока у нас короткая передышка после Чемпионата России, решили принять участие в #bottlecapchallenge Передаем эстафету @azagitova и @svyatoy.istochnik
⛸ Подписывайтесь на наш инстаграм ФК: там много фото, видео и классных историй!