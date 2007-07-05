Реклама 18+
Реклама 18+

Гимнастки Аверины открыли бутылку булавой и передали эстафету Загитовой

Теги сборная России художественная гимнастика видео женское катание сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Алина Загитова Фигурное катание

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины приняли участие в Bottle Cap Challenge.

Сначала одна из гимнасток открыла бутылку ногой, а затем булавой.

«Пока у нас короткая передышка после чемпионата России, решили принять участие в #bottlecapchallenge. Передаем эстафету Алине Загитовой», – написали гимнастки в совместном аккаунте.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на пост смайлами: «🤣👌».

Накануне в челлендже приняла участие другая фигуристка сборной России – Станислава Константинова.

Весь мир сносит крышечки с бутылок вертушкой. Мы и Конор тоже попробовали

Пока лучшее видео бутылочного флэшмоба: Зарипов ювелирно сбил крышку шайбой

⛸ Подписывайтесь на наш инстаграм ФК: там много фото, видео и классных историй!

⛸ Подписывайтесь на наш инстаграм ФК: там много фото, видео и классных историй!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться