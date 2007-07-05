Гимнастки Аверины открыли бутылку булавой и передали эстафету Загитовой

Российские гимнастки Дина и приняли участие в Bottle Cap Challenge.

Сначала одна из гимнасток открыла бутылку ногой, а затем булавой.

«Пока у нас короткая передышка после чемпионата России, решили принять участие в #bottlecapchallenge. Передаем эстафету Алине Загитовой», – написали гимнастки в совместном аккаунте.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на пост смайлами: «🤣👌».

Накануне в челлендже приняла участие другая фигуристка сборной России – .

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