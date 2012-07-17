Ирина Винер-Усманова: «Не хотела, чтобы Дворец гимнастики называли в честь меня. Культом личности не страдаю»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о первом в истории чемпионате мира среди юниорок, который пройдет в Москве 19-21 июля, и о недавно открывшемся Дворце гимнастики.

«От России будет выступать три участницы — Лала Крамаренко, Дария Сергаева, Анастасия Симакова. Программа короткая, всего четыре упражнения они должны сделать на троих – булавы, мяч, лента и скакалка. Все упражнения идут в зачет, и от каждой гимнастки зависит результат команды.

Все билеты давно проданы. Нам звонили со всех концов мира, говорили, что «Яндекс» не дает покупать, «Яндекс» заблокировал, приобрести билет невозможно. Очень была нервная обстановка в этом плане, потому что многие люди хотят приехать и посмотреть чемпионат. Будет огромный наплыв родителей, которые придут смотреть и болеть за своих детей.

Наш Дворец, когда еще даже не начал действовать, был выставлен на архитектурную премию «Оскар» вместе с «Зарядьем». 1200 человек днем и ночью работали на объекте, и за короткий период – с ноября по июнь – Дворец был построен чудесным образом.

Мы не хотели называть его именем Ирины Винер-Усмановой. Я сразу сказала, что культом личности не страдаю. Обсуждались разные варианты – «Триумф», «Родина», «Победа», но последнее слово осталось за инвестором. Он сказал: «Только так, и не иначе». Кто заказывает музыку, тот и танцует. Поэтому Дворец называется моим именем», – рассказала Винер.

Дворец художественной гимнастики имени Ирины Винер открылся в Москве 18 июня.