Чиновницу Глацких, заявлявшую, что государство ничего не должно молодежи, не уволили. Она получила выговор

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и глава Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких не будет уволена со своей должности.

За слова к молодежи России «государство не просило вас рожать» и «государство ничего вам не должно» чиновница просто получила выговор.

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев не нашел причин для увольнения Глацких.

«Проверка по Ольге Глацких завершена. Она получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей.

Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того — они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей.



В то же время я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких. От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные.



Кроме того, по чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет. Она не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон. Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения.



Я знаю, что многие из вас хотели бы, чтобы я уволил Глацких. Я не скрою, что когда я впервые услышал сказанные ей слова, мне самому прежде всего хотелось сделать это. Но решения не должны приниматься поспешно, сгоряча.

Все взвесив, выслушав разные стороны, было принято решение о дисциплинарном взыскании для Глацких. Поэтому, получив выговор, она продолжит работу.

Я надеюсь, что эта ситуация будет уроком и для нее, и для других чиновников. В том числе эта история многому научила меня самого», – написал Кувайшев в инстаграме.

Ранее следователи Свердловского следственного комитета начали проверку данных о нецелевых тратах 131 миллиона рублей, выделенных на поддержку молодежи в регионе.

Одна из структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 миллион рублей, предназначенный для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи.

Сообщалось, что в Екатеринбурге разогнали ведомство Глацких.

Глацких отстранили от должности. Все из-за слов «государство не просило вас рожать»