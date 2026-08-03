Алексис Мак Аллистер лысеет и сам над собой смеется. Весной игрок весело объяснял, почему внезапно сбрил волосы: «Раньше я был лысым человеком с волосами, теперь я лысый человек с лысиной! Нужно было уйти достойно, ситуация на голове уже становилась тяжелой».

Аргентинец, как и планировал, сделал операцию по пересадке волос после мундиаля. Процедуру футболисту провели в специализированной клинике Буэнос-Айреса.

По соцсетям быстро разлетелись фотографии Мак Аллистера после операции.

У некоторых болельщиков «Ливерпуля» это вызвало вопросы. До старта нового сезона остается совсем немного времени, поэтому фанаты переживали, не помешает ли восстановление после операции возвращению полузащитника на поле.

Поводов для беспокойства нет. По данным аргентинских СМИ, процедуру заранее спланировали так, чтобы она пришлась именно на летний отпуск. Сроки восстановления никак не повлияют на подготовку к сезону, а сам Мак Аллистер вскоре вернется к тренировкам в общей группе.

Так что ждем похорошевшего Алексиса на поле.