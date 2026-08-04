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  4. «Реал» предложил Винисиусу контракт с зарплатой 22 млн евро в год. Вингер хочет 30 млн (ESPN Brasil)

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«Реал» предложил Винисиусу контракт с зарплатой 22 млн евро в год. Вингер хочет 30 млн (ESPN Brasil)
«Реал» предложил Винисиусу новый контракт.

«Реал» сделал Винисиусу Жуниору новое предложение о продлении контракта.

Как сообщает ESPN Brasil, мадридский клуб связался с представителями вингера после чемпионата мира и предложил соглашение с зарплатой в размере 22 млн евро в год. Сам бразилец хочет зарабатывать 30 млн евро за сезон. Сейчас он получает около 17,5 млн евро.

Игрок и его агенты считают, что этот контракт должен стать крупнейшим в карьере Винисиуса, и хотят, чтобы «Реал» по достоинству оценил то, что он уже сделал для клуба.

Отмечается, что «Арсенал» следит за ситуацией, но еще не контактировал ни с «Реалом», ни с представителями футболиста. 

В прошлом сезоне Ла Лиги Винисиус провел 36 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

***

Почему Винисиуса нельзя отпускать в «Арсенал»? Главные причины ✍️

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48434 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN Brasil
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал

Комментарии

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Чтобы остаться в Реале, Винисиусу надо закатать не только подбородок, но и губы
ОтветAleksey Yashin
Чтобы остаться в Реале, Винисиусу надо закатать не только подбородок, но и губы
Такие губы не так то просто закатать, там особенная губозакаточная машинка нужна, а она далеко не в каждом магазине есть, придется ещё побегать и поискать)
ОтветAlex.K71
Такие губы не так то просто закатать, там особенная губозакаточная машинка нужна, а она далеко не в каждом магазине есть, придется ещё побегать и поискать)
Пусть на озоне заказывает, там есть
Ну и запросы! Глушенков вон за копейки играет!
ОтветВратарский угол
Ну и запросы! Глушенков вон за копейки играет!
Ещё и хет-трики делает !!!
Сколько это в Суторминых?
Ответjt456p25p9
Сколько это в Суторминых?
🤣🤣🤣🤣🤣
Ответjt456p25p9
Сколько это в Суторминых?
26000
только не в год, а в месяц, не Винисиусу, а Глушенкову, не евро, а рублей и не Реал, а Зенит. А в остальном все верно.
винисиус конечно игрок неплохой, но никогда не считал его прям вау. прикольно какой хайп может раскрутиться вокруг игрока его уровня в условиях дефицита игроков на данной позиции. а если еще и добавить ворох нефутбольных проблем, которые он может принести с собой - нет уверенности что плюсы от его прихода перевесят. да, классный качественный вариант на фланг, да, скорее всего бустанет продажи мерча, но так то и приходит он не за спасибо, зп просит не бутерброд с маслом, а при первом недовольстве по любому поводу выйдет в прессу и начнет языком ляпать. классно если такой игрок придет в апл конечно, но для арсенала это не стопроцентный плюс, имхо.
ОтветDolJun
винисиус конечно игрок неплохой, но никогда не считал его прям вау. прикольно какой хайп может раскрутиться вокруг игрока его уровня в условиях дефицита игроков на данной позиции. а если еще и добавить ворох нефутбольных проблем, которые он может принести с собой - нет уверенности что плюсы от его прихода перевесят. да, классный качественный вариант на фланг, да, скорее всего бустанет продажи мерча, но так то и приходит он не за спасибо, зп просит не бутерброд с маслом, а при первом недовольстве по любому поводу выйдет в прессу и начнет языком ляпать. классно если такой игрок придет в апл конечно, но для арсенала это не стопроцентный плюс, имхо.
А кто вау в современном футболе, если не Винисиус?
Ответfc_a.m.
А кто вау в современном футболе, если не Винисиус?
Мбаппе, Ямаль, Холланд, старый Месси, но по Вини вопросы. Он кмк игрок мирового класса, но слишком нестабильный. Сезон выдаст близко к топам, потом провалит два.
Есть ощущение, что все таки состоится трансфер в Арсенал.
ОтветMagar
Есть ощущение, что все таки состоится трансфер в Арсенал.
Когда читаешь запросы Винисиуса, накатывают сомнения на счёт Арсенала. Там только ПСЖ и Челси потянут. Но они не хотят.
ОтветНезависимый эксперт
Когда читаешь запросы Винисиуса, накатывают сомнения на счёт Арсенала. Там только ПСЖ и Челси потянут. Но они не хотят.
Так он и не получит 30 ни в Реале, ни в Арсенале. Возможно даже, что он в Арсенале не получит столько, сколько сейчас предлагает Перес.
продать в Аравию
Ответvals1702
продать в Аравию
Ливерпуль бы выдохнул конечно 😂
Бразильский Глушенков
Глушенков, Тюкавин и Виннисиус только достойны 30ки
Интересно, что пишут будто Арсенал готов платить ему 30-ку. Как ни крути 8 лямов в год приличная разница, чтобы это игнорить.
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