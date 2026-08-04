«Реал» предложил Винисиусу контракт с зарплатой 22 млн евро в год. Вингер хочет 30 млн (ESPN Brasil)

«Реал» предложил Винисиусу новый контракт.

«Реал » сделал Винисиусу Жуниору новое предложение о продлении контракта.

Как сообщает ESPN Brasil, мадридский клуб связался с представителями вингера после чемпионата мира и предложил соглашение с зарплатой в размере 22 млн евро в год. Сам бразилец хочет зарабатывать 30 млн евро за сезон. Сейчас он получает около 17,5 млн евро.

Игрок и его агенты считают, что этот контракт должен стать крупнейшим в карьере Винисиуса, и хотят, чтобы «Реал» по достоинству оценил то, что он уже сделал для клуба.

Отмечается, что «Арсенал » следит за ситуацией, но еще не контактировал ни с «Реалом», ни с представителями футболиста.

В прошлом сезоне Ла Лиги Винисиус провел 36 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь .

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