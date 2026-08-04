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  4. Орлов о пенальти «Ахмата» в матче со «Спартаком»: «Почему Ву не знал правил игры? Это же матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно»

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Орлов о пенальти «Ахмата» в матче со «Спартаком»: «Почему Ву не знал правил игры? Это же матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно»
Орлов о пенальти «Ахмата»: почему Ву не знал правил игры?.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении пенальти в пользу «Ахмата» в матче со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ (1:2).

В начале первого тайма арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота московской команды после того, как защитник Кристофер Ву рукой остановил мяч после передачи от Александра Максименко, чтобы начать розыгрыш от ворот.

«Матч в Грозном для «Спартака» начался хуже не придумаешь! Такой пенальти, конечно... Ну как же так? Почему Ву не знал правил игры? Это же матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно... Как итог – 0:1 в самом дебюте.

Ну и второй эпизод – победный гол красно-белых. Я, если заметили, всегда поддерживаю принципы фэйр-плей, критикую грубиянов, тех, кто постоянно действует на грани фола.

Ну вот что натворил Ндонг? У тебя мяч под ногой, ты его контролируешь. Так и продвигай его, иди дальше! Но он зачем-то захотел отпихнуть Угальде, попал ему по лицу. Фол – штрафной – гол.

Ну нельзя себя так вести! И таких игроков хватает в каждой команде. Возьмите того же Касереса из «Динамо». Грязно играет, жестко. Ходит по грани. Вот и привез пенальти в матче с «Балтикой»...

Понятно, что не только Ндонг виноват в пропущенном голе. Шелия, видимо, не знает, как Барко исполняет штрафные. Вроде опытный голкипер, а не учел того, что аргентинец бьет с подрезкой.

Барко подкручивает мяч. Шелии следовало просто сыграть надежнее, отбить кулаками. А он пытался поймать и...

Спартаковец пробил во вратарский угол. Возможно, Шелия где-то и самоуспокоился в эту секунду: мол, мяч летит мне в руки, здесь-то я точно сыграю. Потеря концентрации», – сказал Орлов. 

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Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГеннадий Орлов
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoКристофер Ву
logoАхмат
logoУсман Ндонг
logoГиорги Шелия
logoЭсекиэль Барко
logoХуан Касерес II
logoМанфред Угальде
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

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Гена Орлов думает, что Ву не догадывался до этого момента, что только вратарь может играть руками в своей штрафной?
ОтветLiver0910
Гена Орлов думает, что Ву не догадывался до этого момента, что только вратарь может играть руками в своей штрафной?
Да нет конечно. А чего он скажет? Что пенальти левый, сомнительный?
Что судейство в Грозном порой очень спорное, в пользу хозяев?
У людей и так интерес к РПЛ падает из-за такого судейства
ОтветТренерские конспекты Бормана
Да нет конечно. А чего он скажет? Что пенальти левый, сомнительный? Что судейство в Грозном порой очень спорное, в пользу хозяев? У людей и так интерес к РПЛ падает из-за такого судейства
так может надо сказать, поднять хай, чтобы чурбанов больше не тащили в домашних матчах? им и так позволяют совмещать футбол с единоборствами, но уж такой левак то делать нельзя
Там и у судей-то с экспертами так называемыми мнения разделились, да и сам Орлов, я уверен, не знал, что к чему. Смысл набрасывать?
Это как жесты регулировщика в ПДД - должны знать все, но на практике мало применяется, поэтому процентов 80 водителей залипнут при виде регулировщика.
ОтветАль Шинник
Там и у судей-то с экспертами так называемыми мнения разделились, да и сам Орлов, я уверен, не знал, что к чему. Смысл набрасывать? Это как жесты регулировщика в ПДД - должны знать все, но на практике мало применяется, поэтому процентов 80 водителей залипнут при виде регулировщика.
Вот только, как сам дядя Гена, так и водители не получают большие деньги за знание правил в отличии от ногомячистов. Маленький нюансик, что меняет все..
ОтветАль Шинник
Там и у судей-то с экспертами так называемыми мнения разделились, да и сам Орлов, я уверен, не знал, что к чему. Смысл набрасывать? Это как жесты регулировщика в ПДД - должны знать все, но на практике мало применяется, поэтому процентов 80 водителей залипнут при виде регулировщика.
Скажу больше, некоторые гайцы залипнут, поставь их регулировать движение
В этом эпизоде мнения у многих разделились. А вот почему железобетонный пенальти на Литвинове не поставили и почему вар не вмешался, большой вопрос. Почему об этом молчите уважаемый. В любом случае Спартак победил по делу. Чудо чемпионат снова в действии, браво только второй тур.
Ой, сколько специалистов всплыло через 2 то дня, когда разжевали всем, что были новые инструкции от уефа, о которых еще в воскресенье никто и не знал... Гении, ля
ОтветUrs Trops
Ой, сколько специалистов всплыло через 2 то дня, когда разжевали всем, что были новые инструкции от уефа, о которых еще в воскресенье никто и не знал... Гении, ля
да там и формулировки такие, что можно момент крутить как угодно)
там же суть в том, что у соперником может быть получено преимущество в результате такого ввода мяча... вопрос КАКОЕ преимущество мог получить КТО-ЛИБО от того что развел Макси или Ву? Логично что никакого...собственно и пенальти быть не должно...
ОтветUrs Trops
Ой, сколько специалистов всплыло через 2 то дня, когда разжевали всем, что были новые инструкции от уефа, о которых еще в воскресенье никто и не знал... Гении, ля
Прикол в том, что:
а) инструкции и рекомендации не должны противоречить основному документу ("Правилам");
б) инструкции и рекомендации не отменяют действия "Правил". Они всего лишь подсказывают арбитру, как поступить в ситуации, которую "Правила" не регламентируют или регламентируют неоднозначно (по аналогии с ПДД и постановлениями пленумов ВС и т.д.).
ИМХО, в данном конкретном случае никакие рекомендации и инструкции фифа не нужны: Максименко мяч не зафиксировал (мяч не был неподвижным), поэтому ввод мяча (Отт вратаря) следует повторить.
Что касается игрой рукой Ву, то:
- если фролов такой буквоед, то почему он не показал ЖК защитнику за умышленную игру рукой?;
- вспоминаем решение эск по удалению Маркиньоса во втором туре прошлого чемпионата (со шпротами). Решение судьи об удалении было признано неправильным, ибо сначала игрок шпрот залез в офсайд, а уж потом сфолил Марки. Т.о., приходим к выводу: наказываться должно первое по хронологии нарушение (и неважно, какая из команд нарушила "Правила"). А по хронологии сначала был неправильный ввод в игру мяча вратарём (Максименко).
Орлов:"Ну вот что натворил Ндонг...?Шелия, видимо, не знает, как Барко исполняет штрафные..."
Расстроился Геннадий из-за трех очков Спартака...
Гена, наверное, матч по радио смотрел! Пусть просмотрит весь момент от начала до конца. (1) Мяч уходит за лицевую. (2) Максименко идёт за мячом, берёт его в туки и возвращается в поле. (3) Ву стоит на углу вратарской в противоположной стороне ворот. (4) Максименко бросает мяч на газон себе на ход и бьёит в сторону Ву. (5) Ву подставляет ногу для остановки мяча и фиксирует его рукой на углу вратарской. А наш высокопродвинутый судья решает, что - ОКАЗЫВАЕТСЯ - Максименко уже ввёл мяч в игру, когда руками его прокинул себе на ход и пробил по катящемуся (!!!) мячу в сторону Ву. ОКАЗЫВАЕТСЯ, это уже нужно рассматривать, как ПАС (!!!) Ву после полнокровного введения мяча в игру вратарём! Интересно, с каких это пор удар по катящемуся (незафиксированному) мячу после остановки игры считается разрешённым вводом мяча в игру? В каждом матче мы много раз видим, как судья после остановки игры и назначения штрафного требует от игроков, поторопившихся ввести мяч, вернуть его на точку нарушения, чётко зафиксировать на поле и только после этого пробивать по его свистку. Но у Орлова, видимо, своё понимание правил; у него другой футбол.
Ответkrossalex
Гена, наверное, матч по радио смотрел! Пусть просмотрит весь момент от начала до конца. (1) Мяч уходит за лицевую. (2) Максименко идёт за мячом, берёт его в туки и возвращается в поле. (3) Ву стоит на углу вратарской в противоположной стороне ворот. (4) Максименко бросает мяч на газон себе на ход и бьёит в сторону Ву. (5) Ву подставляет ногу для остановки мяча и фиксирует его рукой на углу вратарской. А наш высокопродвинутый судья решает, что - ОКАЗЫВАЕТСЯ - Максименко уже ввёл мяч в игру, когда руками его прокинул себе на ход и пробил по катящемуся (!!!) мячу в сторону Ву. ОКАЗЫВАЕТСЯ, это уже нужно рассматривать, как ПАС (!!!) Ву после полнокровного введения мяча в игру вратарём! Интересно, с каких это пор удар по катящемуся (незафиксированному) мячу после остановки игры считается разрешённым вводом мяча в игру? В каждом матче мы много раз видим, как судья после остановки игры и назначения штрафного требует от игроков, поторопившихся ввести мяч, вернуть его на точку нарушения, чётко зафиксировать на поле и только после этого пробивать по его свистку. Но у Орлова, видимо, своё понимание правил; у него другой футбол.
на месте Максименко я бы теперь только так и разыгрывал мяч и пусть хотя бы один арбитр попросит перебить ввод мяча или повторить, т.к. игру по катящемуся мячу возобновили

(главное остальных предупредить, чтобы руками мяч не трогали.. на всякий случай)
Будет ли мнение по пенальти на Литвинове от эксперта по Спартаку?
Про Касереса сказал, который играет хоть и жестко, но не грубо, а про хама и костолома Барриоса - ни слова 🤔 лицемерие в чистом виде
а правило в чем? во первых мяч катится и последние 20 лет по катящемуся мячу НЕЛЬЗЯ бить, тот же Фролов в центре поля (после этого пенальти) просил Литвинова разыгрывать по стоячему мячу, хотя тот его ввел так же как и Максименко... ВОПРОС в студию, мяч считается введенным С РУК и в движении только во вратарской? НУ КЛОУНАДА.

второе, что пенальти ставится же ТОЛЬКО если Ахмат (соперник) МОЖЕТ получить преимущество из-за неправильного ввода мяча... ВОПРОС в студию2, какое нафиг преимущество в этом моменте мог получить Ахмат? НИКАКОЕ их там и близко не было...

по итогу, очень мутные трактовки, и натягивание их на глобус, чтобы оправдать назначение ОТКРОВЕННО левейшего пенальти. ЗАТО когда Литвинову наступили на ногу и даже на общих повторах видно наступ и сдираение пятки бутсы Литвинова... ВИДНО ВСЕМ кроме тех кто смотрит 100500 повторов в зуме и слоумо, и тех кто ПО РАБОТЕ обязан это видеть... ну и смотрят они это 30 секунд)))
КЛОУНАДА №2
ОтветSEREZH1K
а правило в чем? во первых мяч катится и последние 20 лет по катящемуся мячу НЕЛЬЗЯ бить, тот же Фролов в центре поля (после этого пенальти) просил Литвинова разыгрывать по стоячему мячу, хотя тот его ввел так же как и Максименко... ВОПРОС в студию, мяч считается введенным С РУК и в движении только во вратарской? НУ КЛОУНАДА. второе, что пенальти ставится же ТОЛЬКО если Ахмат (соперник) МОЖЕТ получить преимущество из-за неправильного ввода мяча... ВОПРОС в студию2, какое нафиг преимущество в этом моменте мог получить Ахмат? НИКАКОЕ их там и близко не было... по итогу, очень мутные трактовки, и натягивание их на глобус, чтобы оправдать назначение ОТКРОВЕННО левейшего пенальти. ЗАТО когда Литвинову наступили на ногу и даже на общих повторах видно наступ и сдираение пятки бутсы Литвинова... ВИДНО ВСЕМ кроме тех кто смотрит 100500 повторов в зуме и слоумо, и тех кто ПО РАБОТЕ обязан это видеть... ну и смотрят они это 30 секунд))) КЛОУНАДА №2
"какое нафиг преимущество в этом моменте мог получить Ахмат?" - единственный разрешенный в этом случае способ воспользоваться преимуществом - успеть коснуться мяча до Ву, стартовав из-за пределов штрафной. Все остальное - повторный удар от ворот, если уж Фролов посчитал, что его выполнил именно Максименко.
Если каждый год менять по десятку правил, то как видно и судьи сами не знают как судить, путаясь в трактовках.
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