Орлов о пенальти «Ахмата» в матче со «Спартаком»: «Почему Ву не знал правил игры? Это же матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении пенальти в пользу «Ахмата» в матче со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ (1:2).
В начале первого тайма арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота московской команды после того, как защитник Кристофер Ву рукой остановил мяч после передачи от Александра Максименко, чтобы начать розыгрыш от ворот.
«Матч в Грозном для «Спартака» начался хуже не придумаешь! Такой пенальти, конечно... Ну как же так? Почему Ву не знал правил игры? Это же матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно... Как итог – 0:1 в самом дебюте.
Ну и второй эпизод – победный гол красно-белых. Я, если заметили, всегда поддерживаю принципы фэйр-плей, критикую грубиянов, тех, кто постоянно действует на грани фола.
Ну вот что натворил Ндонг? У тебя мяч под ногой, ты его контролируешь. Так и продвигай его, иди дальше! Но он зачем-то захотел отпихнуть Угальде, попал ему по лицу. Фол – штрафной – гол.
Ну нельзя себя так вести! И таких игроков хватает в каждой команде. Возьмите того же Касереса из «Динамо». Грязно играет, жестко. Ходит по грани. Вот и привез пенальти в матче с «Балтикой»...
Понятно, что не только Ндонг виноват в пропущенном голе. Шелия, видимо, не знает, как Барко исполняет штрафные. Вроде опытный голкипер, а не учел того, что аргентинец бьет с подрезкой.
Барко подкручивает мяч. Шелии следовало просто сыграть надежнее, отбить кулаками. А он пытался поймать и...
Спартаковец пробил во вратарский угол. Возможно, Шелия где-то и самоуспокоился в эту секунду: мол, мяч летит мне в руки, здесь-то я точно сыграю. Потеря концентрации», – сказал Орлов.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Что судейство в Грозном порой очень спорное, в пользу хозяев?
У людей и так интерес к РПЛ падает из-за такого судейства
Это как жесты регулировщика в ПДД - должны знать все, но на практике мало применяется, поэтому процентов 80 водителей залипнут при виде регулировщика.
там же суть в том, что у соперником может быть получено преимущество в результате такого ввода мяча... вопрос КАКОЕ преимущество мог получить КТО-ЛИБО от того что развел Макси или Ву? Логично что никакого...собственно и пенальти быть не должно...
а) инструкции и рекомендации не должны противоречить основному документу ("Правилам");
б) инструкции и рекомендации не отменяют действия "Правил". Они всего лишь подсказывают арбитру, как поступить в ситуации, которую "Правила" не регламентируют или регламентируют неоднозначно (по аналогии с ПДД и постановлениями пленумов ВС и т.д.).
ИМХО, в данном конкретном случае никакие рекомендации и инструкции фифа не нужны: Максименко мяч не зафиксировал (мяч не был неподвижным), поэтому ввод мяча (Отт вратаря) следует повторить.
Что касается игрой рукой Ву, то:
- если фролов такой буквоед, то почему он не показал ЖК защитнику за умышленную игру рукой?;
- вспоминаем решение эск по удалению Маркиньоса во втором туре прошлого чемпионата (со шпротами). Решение судьи об удалении было признано неправильным, ибо сначала игрок шпрот залез в офсайд, а уж потом сфолил Марки. Т.о., приходим к выводу: наказываться должно первое по хронологии нарушение (и неважно, какая из команд нарушила "Правила"). А по хронологии сначала был неправильный ввод в игру мяча вратарём (Максименко).
Расстроился Геннадий из-за трех очков Спартака...
(главное остальных предупредить, чтобы руками мяч не трогали.. на всякий случай)
второе, что пенальти ставится же ТОЛЬКО если Ахмат (соперник) МОЖЕТ получить преимущество из-за неправильного ввода мяча... ВОПРОС в студию2, какое нафиг преимущество в этом моменте мог получить Ахмат? НИКАКОЕ их там и близко не было...
по итогу, очень мутные трактовки, и натягивание их на глобус, чтобы оправдать назначение ОТКРОВЕННО левейшего пенальти. ЗАТО когда Литвинову наступили на ногу и даже на общих повторах видно наступ и сдираение пятки бутсы Литвинова... ВИДНО ВСЕМ кроме тех кто смотрит 100500 повторов в зуме и слоумо, и тех кто ПО РАБОТЕ обязан это видеть... ну и смотрят они это 30 секунд)))
КЛОУНАДА №2