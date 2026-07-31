Адейеми провалил тест на фаната «Барсы». Похвалил Роналду и Мюллера

Кевин-Принс Боатенг рассказывал, что после подписания контракта с «Барселоной» пресс-служба клуба рекомендовала публично не говорить о его симпатиях к другим клубам и футболистам:
«При подписании контракта с «Барселоной» меня попросили сказать, что «Барса» – моя любимая команда, что Лионель Месси – лучший футболист мира. Иначе ты просто не сможешь играть там, это невозможно. Это уже случалось с другими игроками».
Карим Адейеми пока не успел пройти курс молодого каталонца. Во время разговора с Mundo Deportivo новичку «Барсы» пришлось исправлять самого себя. У футболиста и интервьюера получился тарантиновский диалог.
Журналист: «Кто лучшие игроки, с которыми ты делил поле?»
Адейеми: «Марко Ройс был одним из лучших. И также Томас Мюллер».
Журналист: «Но Томас Мюллер ненавидит «Барсу».
Адейеми: «Да? Ну тогда не Томас Мюллер».
Журналист: «Хорошо. Кто лучший игрок, против которого ты выходил на поле?»
Адейеми: «Во время нашей встречи он не был в своей лучшей форме, но думаю, что Криштиану – лучший, против кого я когда-либо играл. Он определенно один из лучших в истории».
Журналист: «Но номер один – это Месси?»
Адейеми: «Конечно!»
Ничего, Карим, еще научишься.
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