Адейеми провалил тест на фаната «Барсы». Похвалил Роналду и Мюллера

Кевин-Принс Боатенг рассказывал , что после подписания контракта с «Барселоной» пресс-служба клуба рекомендовала публично не говорить о его симпатиях к другим клубам и футболистам:

«При подписании контракта с «Барселоной» меня попросили сказать, что «Барса» – моя любимая команда, что Лионель Месси – лучший футболист мира. Иначе ты просто не сможешь играть там, это невозможно. Это уже случалось с другими игроками».

Карим Адейеми пока не успел пройти курс молодого каталонца. Во время разговора с Mundo Deportivo новичку «Барсы» пришлось исправлять самого себя. У футболиста и интервьюера получился тарантиновский диалог.

Журналист: «Кто лучшие игроки, с которыми ты делил поле?»

Адейеми: «Марко Ройс был одним из лучших. И также Томас Мюллер».

Журналист: «Но Томас Мюллер ненавидит «Барсу».

Адейеми: «Да? Ну тогда не Томас Мюллер».

Журналист: «Хорошо. Кто лучший игрок, против которого ты выходил на поле?»

Адейеми: «Во время нашей встречи он не был в своей лучшей форме, но думаю, что Криштиану – лучший, против кого я когда-либо играл. Он определенно один из лучших в истории».

Журналист: «Но номер один – это Месси?»

Адейеми: «Конечно!»

Ничего, Карим, еще научишься.