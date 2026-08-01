Стерлинга предложили «Васко да Гама» после ухода из «Фейеноорда»

Агент Рахима Стерлинга предложил кандидатуру английского вингера бразильскому «Васко да Гама», сообщает Goal со ссылкой на журналиста Лукаса Педросу.

31-летний футболист рассчитывает перезапустить карьеру в Бразилии после ухода из «Фейеноорда». При этом пока неизвестно, заинтересован ли клуб в подписании игрока.

Стерлинг присоединился к «Фейеноорду» зимой на правах свободного агента после расставания с «Челси». За роттердамскую команду бывший игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» не забил ни одного мяча и отметился одной результативной передачей.

В июне Стерлинг попал в ДТП в Англии, врезавшись на Lamborghini Urus в дорожное ограждение.