«Челси» и Жоао Педро продлят действующий до 2032-го контракт. Форвард стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне

«Челси» продлит контракт с Жоао Педро.

Жоао Педро подпишет новый контракт с «Челси », пишет The Athletic.

Действующее соглашение бразильского форварда с лондонским клубом рассчитано до 2032 года. Отмечается, что это не единственный игрок, с которым «синие» продлят контракт в ближайшие недели.

Жоао Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» за 60 миллионов фунтов в июле 2025 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач, став лучшим бомбардиром команды.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь .

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