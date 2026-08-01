«Челси» и Жоао Педро продлят действующий до 2032-го контракт. Форвард стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне
«Челси» продлит контракт с Жоао Педро.
Жоао Педро подпишет новый контракт с «Челси», пишет The Athletic.
Действующее соглашение бразильского форварда с лондонским клубом рассчитано до 2032 года. Отмечается, что это не единственный игрок, с которым «синие» продлят контракт в ближайшие недели.
Жоао Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» за 60 миллионов фунтов в июле 2025 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач, став лучшим бомбардиром команды.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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