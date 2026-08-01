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  4. «Челси» и Жоао Педро продлят действующий до 2032-го контракт. Форвард стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне

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«Челси» и Жоао Педро продлят действующий до 2032-го контракт. Форвард стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне
«Челси» продлит контракт с Жоао Педро.

Жоао Педро подпишет новый контракт с «Челси», пишет The Athletic.

Действующее соглашение бразильского форварда с лондонским клубом рассчитано до 2032 года. Отмечается, что это не единственный игрок, с которым «синие» продлят контракт в ближайшие недели.

Жоао Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» за 60 миллионов фунтов в июле 2025 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач, став лучшим бомбардиром команды.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoЖоао Педро
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси

Комментарии

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Классный игрок, Челси обязательно нужно сохранять этого парня и делать на него ставку, как на одного из лидеров.
Ответcorazon blanco
Классный игрок, Челси обязательно нужно сохранять этого парня и делать на него ставку, как на одного из лидеров.
Куда уже сохранять человека, контракт которого заканчивается в 2032 году? До самой старости что ли? До 2040 продлить?
ОтветBlaumerc
Куда уже сохранять человека, контракт которого заканчивается в 2032 году? До самой старости что ли? До 2040 продлить?
Речь больше не про продление контракта на еще больший срок, а про то, что игрок заслуживает больше получать по контракту, так как сейчас наверное самый лучший игрок команды. Мотивацию же за выступления за эту команду он тоже должен получать, которая не участвует в еврокубках.
Продлить и улучшить контракт, отрабатывает каждый цент начиная с КЧМ 💪🏻
Самый стабильный и в целом можно назвать лучшим игроком в команде
Это они хотят выбесить Энцо? Они его выбесят :)
ОтветMediff
Это они хотят выбесить Энцо? Они его выбесят :)
Этот энцо идёт туда куда дзюба
ОтветMediff
Это они хотят выбесить Энцо? Они его выбесят :)
Погоди, Энцо бабки считает) как сосчитает, обязательно всбесится
Замечательно, отличный футболист.
Педро Педро Педро пам пам пам
Просто добавили ему бабла в контракт, чтобы налево не смотрел)
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