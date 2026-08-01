Алонсо о допуске Мудрика: «Мы не ожидали получить такие отличные новости именно сейчас, но очень рады. Мудрик – особенный игрок, я наблюдал за его игрой в «Шахтере»

Алонсо высказался о допуске Мудрика к соревнованиям.

Главный тренер «Челси » Хаби Алонсо высказался о снятии дисквалификации с Михаила Мудрика .

Вчера вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что украинец признал совершение вменяемых ему нарушений правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.

«Я помню, как наблюдал за его игрой в составе «Шахтера », какое влияние он оказывал, насколько он был хорош в обыгрыше один в один. Он мог сам создавать множество моментов. Он особенный игрок.

Честно говоря, мы не ожидали получить такие отличные новости именно сейчас, но мы были очень рады», – сказал Алонсо.

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