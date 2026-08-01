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  4. Алонсо о допуске Мудрика: «Мы не ожидали получить такие отличные новости именно сейчас, но очень рады. Мудрик – особенный игрок, я наблюдал за его игрой в «Шахтере»

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Алонсо о допуске Мудрика: «Мы не ожидали получить такие отличные новости именно сейчас, но очень рады. Мудрик – особенный игрок, я наблюдал за его игрой в «Шахтере»
Алонсо высказался о допуске Мудрика к соревнованиям.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о снятии дисквалификации с Михаила Мудрика.

Вчера вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что украинец признал совершение вменяемых ему нарушений правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.

«Я помню, как наблюдал за его игрой в составе «Шахтера», какое влияние он оказывал, насколько он был хорош в обыгрыше один в один. Он мог сам создавать множество моментов. Он особенный игрок.

Честно говоря, мы не ожидали получить такие отличные новости именно сейчас, но мы были очень рады», – сказал Алонсо.

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Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Низаара Кинселлы
logoХаби Алонсо
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoМихаил Мудрик
logoШахтер

Комментарии

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Не удивлюсь, если Алонсо вылепит из него латераля бегунка на левый фланг.
ОтветZarvuR2020
Не удивлюсь, если Алонсо вылепит из него латераля бегунка на левый фланг.
Главное,что бы на его пути опять какая нибудь корова не встала).
ОтветZarvuR2020
Не удивлюсь, если Алонсо вылепит из него латераля бегунка на левый фланг.
Не удивлюсь если его назад в шахтер отправят после просмотра на летних сборах
>Он особенный

Точнее и не скажешь
Деликатно умолчал про наблюдения за его игрой в Челси 😅
ОтветBurel
Деликатно умолчал про наблюдения за его игрой в Челси 😅
Наблюдал его на скамейке Челси!
Алонсо как Венгер за всеми наблюдал.
Не, ну потенциал у него действительно огромный. Но с мозгами проблема
ОтветФанат Дзюбы
Не, ну потенциал у него действительно огромный. Но с мозгами проблема
А в чём этот ОГРОМНЫЙ потенциал заключается? Ну кроме скорости.
Его разбан - это подарок, вместо лицензии на Patriot 🤠
ОтветRussian Horse
Его разбан - это подарок, вместо лицензии на Patriot 🤠
укрофоб что ли? при любом упоминании укр спортсмена сразу о пропаганде приходят мысли?
ОтветКирилл Набухов
укрофоб что ли? при любом упоминании укр спортсмена сразу о пропаганде приходят мысли?
Ну, и?
А в ванночке его не купал?
ОтветИван Новиков
А в ванночке его не купал?
Судя по всему, наполненной милдронатом😼
Мда, в Шахтере, в Челси наблюдать было не зачем.
Восторги от возвращения Мудрика,будто молодого Месси подписали!)
по этому поедет в Страсбург ?
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