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  4. Бориско остался в запасе ЦСКА на матч с «Крыльями». Тороп – в старте

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Бориско остался в запасе ЦСКА на матч с «Крыльями». Тороп – в старте

ЦСКА и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.

Новичок армейцев Максим Бориско начнет встречу на скамейке запасных. Место в воротах московской команды займет Владислав Тороп.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Гонду.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников, Костанца.

Матч пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:15 по московскому времени.

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт РПЛ
logoМаксим Бориско
logoЦСКА
logoВладислав Тороп
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСергей Бабкин
logoДанила Козлов
logoКирилл Печенин
logoИван Обляков
logoАмар Рахманович
logoЖоао Виктор
logoНиколай Рассказов
logoМаксим Витюгов
logoМатия Попович
logoСергей Божин
logoДанил Круговой
logoФернандо Костанца
logoКирилл Данилов
logoКирилл Глебов
logoНикита Чернов
logoСергей Песьяков
logoМатвей Кисляк
logoЛусиано Гонду
logoМихайло Баняц
logoИван Олейников
Мойзес

Комментарии

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Потерялся белорусский мальчик. Зовут Артем. Фамилия Шуманский.
ОтветFeNs
Потерялся белорусский мальчик. Зовут Артем. Фамилия Шуманский.
Был замечен в ВИП-ложе на прошлом матче , охранял Акинфеева .
Ответbombjack
Был замечен в ВИП-ложе на прошлом матче , охранял Акинфеева .
Благодарю вас секретный агент, продолжайте наблюдение.
Похоже Бориско надо осваиваться на скамейке запасных ЦСКА !
Отдадут в аренду Балтике
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