Бориско остался в запасе ЦСКА на матч с «Крыльями». Тороп – в старте

ЦСКА и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.

Новичок армейцев Максим Бориско начнет встречу на скамейке запасных. Место в воротах московской команды займет Владислав Тороп .

ЦСКА : Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Гонду.

«Крылья Советов» : Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников, Костанца.

Матч пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:15 по московскому времени.