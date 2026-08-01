Бориско остался в запасе ЦСКА на матч с «Крыльями». Тороп – в старте
ЦСКА и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.
Новичок армейцев Максим Бориско начнет встречу на скамейке запасных. Место в воротах московской команды займет Владислав Тороп.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Гонду.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников, Костанца.
Матч пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:15 по московскому времени.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
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