Четвертый сезон подряд «Челси» начнет без титульного спонсора экипировки. Причина проста: лондонцы запрашивают слишком большую сумму, а желающих заключить такой контракт не наблюдается.

The Guardian подсчитал, сколько клубы «большой шестерки» получают от спонсоров экипировки. Исследование построено на данных сервиса The Sponsor и их метрики FMV Index, которая оценивает рыночную стоимость спонсорских контрактов на основе сотен реальных сделок и коммерческих данных.

Самый выгодный контракт оказался у «Манчестер Сити». По оценке FMV Index, клуб получает от титульного спонсора на 7 млн фунтов в год больше, чем оценивается рыночная стоимость такого контракта. А вот «Челси» мог заработать около 34 млн, считает портал.

У некоторых конкурентов «Сити» ситуация обратная – их действующие соглашения оцениваются ниже рынка. То есть в нынешних условиях клубы потенциально могли бы зарабатывать на титульном спонсоре больше того, что получают сейчас.

«Арсенал» мог бы получать на 10 млн фунтов больше, а «Ливерпуль» – на 11 млн фунтов.

Контракт «Тоттенхэма» скромнее, чем у «Сити», но все равно приносит клубу больше, чем должен стоить по рыночным оценкам. А вот соглашение «Манчестер Юнайтед» вполне соответствует рынку.

Не пора ли «Челси» согласиться на контракт с меньшими суммами?