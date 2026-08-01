Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти
Беллингем приехал на матч «Бирмингема» с «Барселоной».
Джуд Беллингем побывал на игре «Бирмингем Сити», за который выступал до середины 2020 года.
Английский клуб провел товарищеский матч против «Барселоны» на своем поле. Игровое время завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти бирмингемцы одержали победу – 3:2.
Беллингем, выступающий за «Реал», присутствовал на трибунах стадиона «Сент-Эндрюс» в качестве зрителя.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Бирмингема»
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