Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти

Беллингем приехал на матч «Бирмингема» с «Барселоной».

Джуд Беллингем побывал на игре «Бирмингем Сити», за который выступал до середины 2020 года.

Английский клуб провел товарищеский матч против «Барселоны» на своем поле. Игровое время завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти бирмингемцы одержали победу – 3:2.

Беллингем, выступающий за «Реал », присутствовал на трибунах стадиона «Сент-Эндрюс» в качестве зрителя.