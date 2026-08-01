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  4. «Если Умяров когда‑то захочет вернуться в Самарскую область, с удовольствием примем в нашем клубе». Глава «Крыльев» о хавбеке «Спартака»

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«Если Умяров когда‑то захочет вернуться в Самарскую область, с удовольствием примем в нашем клубе». Глава «Крыльев» о хавбеке «Спартака»
Глава «Крыльев» об Умярове: с удовольствием примем в нашем клубе.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов не против перехода хавбека «Спартака» Наиля Умярова в самарский клуб в будущем.

— «Крылья Советов» — это отличный трамплин для молодых игроков. А если заканчивать карьеру здесь, то это должны делать воспитанники самарского футбола. Всегда поддержу футболистов, которые когда‑то играли у нас. 

Например, Умяров, в том числе воспитанник «Сызрани‑2003». Если он когда‑то захочет вернуться в Самарскую область, с удовольствием примем в нашем клубе. Но когда возрастные игроки не имеют никакого отношения к Самарской области, то не вижу в этом перспектив. Может, я ошибаюсь. Но мнение у меня такое.

— Приглашение Макарова связано в том числе с тем, что он родом из Тольятти, получается?

— Безусловно. Стоит задача, поставленная губернатором Самарской области – постараться возвращать местных игроков. Для нас свои футболисты — те, кому дала путевку в жизнь Самарская область: Тольятти, Сызрань, Самара и любой другой населенный пункт. 

Если человек родился, играл, прошел определенную школу здесь… Мы всегда приоритет будем таким игрокам отдавать. Это и болельщикам приятно, от этого тоже дополнительная аудитория появляется, — сказал Симонов.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoНаиль Умяров
logoКрылья Советов
logoСпартак
logoДенис Макаров

Комментарии

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В общем, если Умяров будет в Самаре они сходят в клуб и с удовольствием примут).
Захаряна тогда пусть из Испании ещё забирают.
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