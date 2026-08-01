Не стало Франко Барези и Алексея Мурыгина, запрет флага России на ЧЕ по гимнастике, три медали россиян в водных видах, Мудрика разбанили, «Спартак» выкупает Даку и другие новости

1.В возрасте 66 лет умер Франко Барези – вечный 6-й номер «Милана». Футболисты «россонери» почтили память легенды всей командой, соболезнования выразили Ромарио, Мальдини, премьер Италии Мелони и другие.
2. В 39 лет умер экс-голкипер «Амура» и «Локомотива» Алексей Мурыгин, долго боровшийся с раком.
3. Власти Хорватии запретили флаг и гимн России и Беларуси на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. При этом в ФГР ответили, что «статус российских спортсменов не менялся».
4. На ЧЕ по водным видам спорта российские прыгуны в воду взяли серебро в командном миксте, Дорошко и Минаева – 2-е в дуэте у синхронисток, у Трофимова бронза.
5. Вингер «Челси» Михаил Мудрик допущен к соревнованиям после отбытия дисквалификации за допинг. Клуб поддержал футболиста, сам он подчеркнул, что «никогда намеренно не принимал запрещенных веществ».
6. «Спартак» уведомил «Рубин» о выкупе нападающего Мирлинда Даку за 11 млн евро. С албанцем идут переговоры – ему дают контракт по схеме «3+1».
7. На теннисном турнире в Вашингтоне Диана Шнайдер одержала победу над Людмилой Самсоновой, Анна Калинская уступила Джессике Пегуле.
8. «Ростов» обыграл «Родину» в гостях (4:2) в стартовом матче 2-го тура РПЛ. Московский клуб начинает сезон с двух поражений, а их дебютная домашняя игра собрала более трех тысяч зрителей.
Матч 3-го тура «Ростов» тоже проведет в Москве – встречу с ЦСКА перенесли из-за повреждения «Ростов-Арены».
9. Бывший игрок «Милана» Саму Кастильехо раскритиковал власти Испании на фоне ситуации с нелегальной миграцией в Сеуте. В шоке даже Харри Реднапп, заявивший, что эти нелегалы могут оказаться в Великобритании.
10. «Бирмингем» обыграл «Барселону» по пенальти в товарищеском матче на глазах у Джуда Беллингема. Александр Головин, который сильно нужен «Зениту», отметился голом в контрольной игре «Монако».
11. «Челси» избежал снятия очков за нарушения при работе с посредниками при Абрамовиче.
12. Хавбеку сборной Испании Гави грозит дисквалификация за стычку с аргентинцами после финала ЧМ.
13. ФИФА к 14 августа решит, расширять ли чемпионат мира до 64 команд.
14. «Реал» сообщил агентам Винисиуса, что нынешнее предложение по контракту – окончательное. «Арсенал» считает, что у него будут хорошие шансы подписать бразильца.
15. Льюис Хэмилтон завел собаку по кличке Гало.
Цитаты дня
Моссаковский об РФС и УЕФА: «Странно объединяться с теми, кто лоббировал отмену России, плевал в лицо и спину. Мы в крестовый поход на ФИФА с ними собрались? Кинут при первой возможности»
Анатолий Байдачный: «ФИФА и УЕФА себя уничтожат. Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Россия будут на передовой. Европа скоро станет задворками, ее мнение мало кого уже интересует»
Роман Ротенберг: «Моя мечта – работа в сборной. Главная мечта – увидеть, как дети из академии через 10-15 лет обыграют Канаду. Наши упражнения лучше, чем у Канады и США»
Инфантино о ЧМ-2030: «Он будет лучшим в истории, потому что пройдет в самой красивой из красивейших стран – Марокко»
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