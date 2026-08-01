Не стало Франко Барези и Алексея Мурыгина, запрет флага России на ЧЕ по гимнастике, три медали россиян в водных видах, Мудрика разбанили, «Спартак» выкупает Даку и другие новости

1.В возрасте 66 лет умер Франко Барези – вечный 6-й номер «Милана» . Футболисты «россонери» почтили память легенды всей командой, соболезнования выразили Ромарио , Мальдини , премьер Италии Мелони и другие.

2. В 39 лет умер экс-голкипер «Амура» и «Локомотива» Алексей Мурыгин, долго боровшийся с раком .

3. Власти Хорватии запретили флаг и гимн России и Беларуси на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. При этом в ФГР ответили, что «статус российских спортсменов не менялся» .

4. На ЧЕ по водным видам спорта российские прыгуны в воду взяли серебро в командном миксте , Дорошко и Минаева – 2-е в дуэте у синхронисток, у Трофимова бронза.

5. Вингер «Челси» Михаил Мудрик допущен к соревнованиям после отбытия дисквалификации за допинг. Клуб поддержал футболиста, сам он подчеркнул, что «никогда намеренно не принимал запрещенных веществ» .

6. «Спартак» уведомил «Рубин» о выкупе нападающего Мирлинда Даку за 11 млн евро. С албанцем идут переговоры – ему дают контракт по схеме «3+1» .

7. На теннисном турнире в Вашингтоне Диана Шнайдер одержала победу над Людмилой Самсоновой , Анна Калинская уступила Джессике Пегуле.

8. «Ростов» обыграл «Родину» в гостях (4:2) в стартовом матче 2-го тура РПЛ. Московский клуб начинает сезон с двух поражений , а их дебютная домашняя игра собрала более трех тысяч зрителей .

Матч 3-го тура «Ростов» тоже проведет в Москве – встречу с ЦСКА перенесли из-за повреждения «Ростов-Арены» .

9. Бывший игрок «Милана» Саму Кастильехо раскритиковал власти Испании на фоне ситуации с нелегальной миграцией в Сеуте. В шоке даже Харри Реднапп, заявивший, что эти нелегалы могут оказаться в Великобритании .

10. «Бирмингем» обыграл «Барселону» по пенальти в товарищеском матче на глазах у Джуда Беллингема . Александр Головин, который сильно нужен «Зениту», отметился голом в контрольной игре «Монако».

11. «Челси» избежал снятия очков за нарушения при работе с посредниками при Абрамовиче.

12. Хавбеку сборной Испании Гави грозит дисквалификация за стычку с аргентинцами после финала ЧМ.

13. ФИФА к 14 августа решит, расширять ли чемпионат мира до 64 команд.

14. «Реал» сообщил агентам Винисиуса, что нынешнее предложение по контракту – окончательное . «Арсенал» считает, что у него будут хорошие шансы подписать бразильца .

15. Льюис Хэмилтон завел собаку по кличке Гало .

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