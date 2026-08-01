Начо о победе Испании на ЧМ-2026: «Никто не хотел играть против нас. На это должна быть причина»
Начо о победе Испании на ЧМ-2026: никто не хотел играть против нас.
Начо Фернандес высказался о победе сборной Испании на ЧМ-2026.
«Я слежу за ними и, как любой хороший испанец, в восторге от сборной. Многие из ее игроков были моими партнерами по команде. Могу вас заверить, что ни один соперник не хотел играть против нас. На это должна быть причина.
Я невероятно рад за них. По-настоящему. От всего сердца. Особенно за многих тех, кто уже стал мне очень дорог.
Вторая звезда [за победу на ЧМ]... Бог даст, пусть их будет еще больше», – сказал бывший защитник сборной Испании и «Реала», а ныне игрок «Аль-Кадисии».
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35796 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии