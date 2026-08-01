Начо о победе Испании на ЧМ-2026: «Никто не хотел играть против нас. На это должна быть причина»

Начо о победе Испании на ЧМ-2026: никто не хотел играть против нас.

Начо Фернандес высказался о победе сборной Испании на ЧМ-2026 .

«Я слежу за ними и, как любой хороший испанец, в восторге от сборной. Многие из ее игроков были моими партнерами по команде. Могу вас заверить, что ни один соперник не хотел играть против нас. На это должна быть причина.

Я невероятно рад за них. По-настоящему. От всего сердца. Особенно за многих тех, кто уже стал мне очень дорог.

Вторая звезда [за победу на ЧМ]... Бог даст, пусть их будет еще больше», – сказал бывший защитник сборной Испании и «Реала», а ныне игрок «Аль-Кадисии».