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  4. Начо о победе Испании на ЧМ-2026: «Никто не хотел играть против нас. На это должна быть причина»

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Начо о победе Испании на ЧМ-2026: «Никто не хотел играть против нас. На это должна быть причина»
Начо о победе Испании на ЧМ-2026: никто не хотел играть против нас.

Начо Фернандес высказался о победе сборной Испании на ЧМ-2026.

«Я слежу за ними и, как любой хороший испанец, в восторге от сборной. Многие из ее игроков были моими партнерами по команде. Могу вас заверить, что ни один соперник не хотел играть против нас. На это должна быть причина.

Я невероятно рад за них. По-настоящему. От всего сердца. Особенно за многих тех, кто уже стал мне очень дорог. 

Вторая звезда [за победу на ЧМ]... Бог даст, пусть их будет еще больше», – сказал бывший защитник сборной Испании и «Реала», а ныне игрок «Аль-Кадисии».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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