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  4. «Зенит» продал Васильева «Оренбургу» за 60 млн рублей (Иван Карпов)

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«Зенит» продал Васильева «Оренбургу» за 60 млн рублей (Иван Карпов)
«Зенит» продал Васильева «Оренбургу» за 60 млн рублей.

«Зенит» продал хавбека Дмитрия Васильева «Оренбургу» за 60 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Сегодня 22-летний воспитанник петербургского клуба вылетает в Оренбург на медосмотр и подписание 4-летнего контракта.

На Васильева также претендовало «Динамо» Махачкала, но в итоге дагестанцы подписали полузащитника московского «Динамо» Егора Смелова.

В прошлом сезоне Васильев выступал на правах аренды в «Сочи», набрав «2+1» в 25 матчах Альфа-Банк РПЛ.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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Комментарии

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Зенит-Сочи-Оренбург полностью независимые и самобытные коллективы
ОтветAndy Tucker
Зенит-Сочи-Оренбург полностью независимые и самобытные коллективы
Твёрдо и чётко
ОтветAndy Tucker
Зенит-Сочи-Оренбург полностью независимые и самобытные коллективы
А также Зенит -НН - Балтика. А также Зенит -ЦСКА. И имя им легион. Можно сказать Зенит - РПЛ. Да что там. Можно сказать Зенит - Бразилия - ФИФА. А отсюда следует и Зенит - Инфантино - Трамп.
Трамп фарм Зенита! Каково?
Успехов Дмитрию в дальнейшей карьере!
Удачи Дмитрию. Техника очень хорошая, пусть учится быстрее принимать решения и играет
ОтветTydeus
Удачи Дмитрию. Техника очень хорошая, пусть учится быстрее принимать решения и играет
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Ответigor.igorev
Комментарий скрыт
Нет. Каждую секунду отсчитывать невозможно, чем больше опыта, тем быстрее принятие решений
Хороший вариант и для клуба и для игрока. Орену Васильев явно пригодится, как по мне, так он сильнее того же Кравцова, например. И Васильев идет в клуб, где будет лучше с игровой практикой, плюс идет к очень интересному тренеру. Удачи.
Васильеву - фарта и трудолюбия!
Хейтерам - задуматься о том, что практически в любом клубе РПЛ и их в том числе, играют экс-лавочники и воспитанники "Зенита", недотягивающие до уровня лучшей команды страны, но вполне себе игроки обоймы конкурентов
ОтветCst Cap
Васильеву - фарта и трудолюбия! Хейтерам - задуматься о том, что практически в любом клубе РПЛ и их в том числе, играют экс-лавочники и воспитанники "Зенита", недотягивающие до уровня лучшей команды страны, но вполне себе игроки обоймы конкурентов
В Оренбурге и Сочи? И что в это удивительного)
Ответdimdim
В Оренбурге и Сочи? И что в это удивительного)
В Спартаке и ЦСКА, например))
Была надежда, что дадут шанс заиграть Васильеву, но не случилось. В Оренбурге получит хорошую игровую практику, будет в основе. Удачи Диме и успеха !
Эх, ждём в Зените через 2-3 года.
ОтветПроблемы Аршавина
Эх, ждём в Зените через 2-3 года.
Он в Сочи то не смог ничего показать, в запасе чалился, какой Зенит?
В прошлых двух сезонах все называли будущим Зенита…
ОтветJoy_divizion
В прошлых двух сезонах все называли будущим Зенита…
Там много кого называли будущим Зенита. А по факту последним приличным воспитанником является Вова Быстров. Облякова и Круга сложно считать такими, хорошими игроками они стали в других клубах.
Ответigor.igorev
Там много кого называли будущим Зенита. А по факту последним приличным воспитанником является Вова Быстров. Облякова и Круга сложно считать такими, хорошими игроками они стали в других клубах.
Да ладно уж, Ионов у Спалетти нормально играл, вылетел из-за характера
Странные комментаторы. А чего с ним делать, если очевидно слабее уровня российского топ клуба? Тут сомнения у многих, заиграет ли Тюкавин или Карпукас, а этот на порядок ниже пока по уровню.
Хотя может из зависти, что за миллион продали, а не бесплатно ушёл.
Оренбур отдал очки, хотя в последнем матче как раз и победил как то неуважительно отнесся.
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