«Зенит» продал Васильева «Оренбургу» за 60 млн рублей (Иван Карпов)
«Зенит» продал Васильева «Оренбургу» за 60 млн рублей.
«Зенит» продал хавбека Дмитрия Васильева «Оренбургу» за 60 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Сегодня 22-летний воспитанник петербургского клуба вылетает в Оренбург на медосмотр и подписание 4-летнего контракта.
На Васильева также претендовало «Динамо» Махачкала, но в итоге дагестанцы подписали полузащитника московского «Динамо» Егора Смелова.
В прошлом сезоне Васильев выступал на правах аренды в «Сочи», набрав «2+1» в 25 матчах Альфа-Банк РПЛ.
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Матье Вальбуэна
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Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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