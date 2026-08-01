«Зенит» продал Васильева «Оренбургу» за 60 млн рублей (Иван Карпов)

«Зенит» продал Васильева «Оренбургу» за 60 млн рублей.

«Зенит » продал хавбека Дмитрия Васильева «Оренбургу » за 60 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Сегодня 22-летний воспитанник петербургского клуба вылетает в Оренбург на медосмотр и подписание 4-летнего контракта.

На Васильева также претендовало «Динамо» Махачкала, но в итоге дагестанцы подписали полузащитника московского «Динамо» Егора Смелова.

В прошлом сезоне Васильев выступал на правах аренды в «Сочи», набрав «2+1» в 25 матчах Альфа-Банк РПЛ.