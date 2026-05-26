Ямаль – лучший игрок, Жоан Гарсия – покупка года, у «Реала» худшая оценка за сезон, у «Барселоны» – лучшая. ESPN подвел итоги Ла Лиги

Ямаль признан ESPN лучшим игроком сезона в Ла Лиге.

ESPN подвел итоги чемпионата Испании.

Самый высокий балл за свои выступления получили два клуба: «Барселона » и «Райо Вальекано». Хуже всех выступили «Реал Овьедо » и «Реал Мадрид ».

Лучшим игроком года признан Ламин Ямаль из «блауграны», лучшая покупка тоже у каталонцев – Жоан Гарсия. Тренером года стал Иньиго Перес («Райо Вальекано»), а наибольшего прогресса добился полузащитник «Вильярреала» Альберто Молейро.