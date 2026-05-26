  • Ямаль – лучший игрок, Жоан Гарсия – покупка года, у «Реала» худшая оценка за сезон, у «Барселоны» – лучшая. ESPN подвел итоги Ла Лиги
0

Ямаль признан ESPN лучшим игроком сезона в Ла Лиге.

ESPN подвел итоги чемпионата Испании.

Самый высокий балл за свои выступления получили два клуба: «Барселона» и «Райо Вальекано». Хуже всех выступили «Реал Овьедо» и «Реал Мадрид». 

Лучшим игроком года признан Ламин Ямаль из «блауграны», лучшая покупка тоже у каталонцев – Жоан Гарсия. Тренером года стал Иньиго Перес («Райо Вальекано»), а наибольшего прогресса добился полузащитник «Вильярреала» Альберто Молейро.

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не я понимаю что Реал сезон провалил и все такое
Но худшая оценка?
Команда 86 очков набрала, в последние годы этого стабильно хватало, чтобы стать чемпионами.
Кто же знал, что Барса в этом году на 94 уйдет, провалив последние 2 матча, а так вообще 100 могла выбить, что вообще-то уникальное достижение.
Да и 19 домашних матчей выиграть это тоже достижение историческое.
Так что я бы не был так критичен к Мадриду, просто Барса в чемпионате это какой-то титан
ОтветAres
Как сказал Яннис Адетокунбо в 23 году на вопрос журналиста о провальном сезоне после вылета из плей-офф НБА: - В спорте не бывает провала. Есть хорошие дни, плохие дни.
Иногда ты побеждаешь, иногда нет.
Майкл Джордан играл 15 лет и выиграл 6 чемпионств. Остальные 9 лет были провалом?
ОтветAres
Там комплексная оценка. Можно выиграть чемпионат и при этом быть среди отстающих по эффективности. Реал никак не реализовал большие трансферы, провалил Классико, показал какое-то худшее соотношение траты/эффективность, получил кучу бьющих по репутации клуба скандалов, были драки, токсичный климат в команде, поиск кротов, увольнение хорошего тренера. Ну и чемпионат проиграли досрочно (это мы еще ЛЧ даже не вспоминаем сейчас).

Так что все заслуженно.
Опять отобрали у Реала признание.
В принципе все по делу. Отдельно радостно за тренера Райо. Клуб добился отличных успехов в этом сезоне.
Худшая оценка дельфинария заслужена. Их обезьяны ведут себя отталкивающе, как бабы. Их симуляции, нырки для пенальти, грубые фолы и т.д... Худшая команда в Испании - это факт.
Райо красавцы, если еще ЛК затащат, топ сезон выйдет у них. Ну и в остальном в целом все по делу
Драка года - «Реал Мадрид»!
Опять Негрейра топит Реал, да что ж такое
Комментарий удален модератором
ОтветАлешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Вместе с ним и конус)
