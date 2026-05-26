Ямаль – лучший игрок, Жоан Гарсия – покупка года, у «Реала» худшая оценка за сезон, у «Барселоны» – лучшая. ESPN подвел итоги Ла Лиги
Ямаль признан ESPN лучшим игроком сезона в Ла Лиге.
ESPN подвел итоги чемпионата Испании.
Самый высокий балл за свои выступления получили два клуба: «Барселона» и «Райо Вальекано». Хуже всех выступили «Реал Овьедо» и «Реал Мадрид».
Лучшим игроком года признан Ламин Ямаль из «блауграны», лучшая покупка тоже у каталонцев – Жоан Гарсия. Тренером года стал Иньиго Перес («Райо Вальекано»), а наибольшего прогресса добился полузащитник «Вильярреала» Альберто Молейро.
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но худшая оценка?
Команда 86 очков набрала, в последние годы этого стабильно хватало, чтобы стать чемпионами.
Кто же знал, что Барса в этом году на 94 уйдет, провалив последние 2 матча, а так вообще 100 могла выбить, что вообще-то уникальное достижение.
Да и 19 домашних матчей выиграть это тоже достижение историческое.
Так что я бы не был так критичен к Мадриду, просто Барса в чемпионате это какой-то титан
Иногда ты побеждаешь, иногда нет.
Майкл Джордан играл 15 лет и выиграл 6 чемпионств. Остальные 9 лет были провалом?
Так что все заслуженно.