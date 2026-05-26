«Дзюба – легенда «Зенита», играл и боролся за клуб, многое сделал для Петербурга. Возвращение в «Спартак» вряд ли возможно, но он найдет другую дорогу». Боярский о форварде
Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.
Ранее 37-летний нападающий объявил об уходе из «Акрона».
– Артем Дзюба – легенда «Зенита», играл и боролся за клуб, многое сделал для нашего города. Будем следить за его успехами в других командах.
– Возвращение в «Спартак» реально?
– Думаю, что вряд ли. Но он найдет себе другую дорогу, будет радовать своей игрой и голами, – сказал Боярский.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
