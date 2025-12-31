Габриэл в борьбе с Мартинесом забил с углового. Игроки «Астон Виллы» указывали судье на фол защитника «Арсенала» на вратаре, но Инглэнд и ВАР засчитали гол
«Арсенал» мог забить «Астон Вилле» с нарушением правил.
«Астон Вилла» посчитала, что «Арсенал» забил ей с с нарушением правил.
Лондонский клуб в домашнем матче 19-го тура АПЛ открыл счет на 48-й минуте. Полузащитник Букайо Сака с углового навесил в центр штрафной, где защитник Габриэл Магальяэс опередил вратаря Эмилиано Мартинеса и отправил мяч головой мимо него в сетку.
Футболисты бирмингемского клуба пытались доказать арбитру Даррену Инглэнду, что бразилец в атаке с фолил против их голкипера, но судья засчитал взятие ворот. ВАР быстро проверил эпизод и подтвердил, что гол был забит чисто.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23152 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости