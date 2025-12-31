  • Спортс
  • Габриэл в борьбе с Мартинесом забил с углового. Игроки «Астон Виллы» указывали судье на фол защитника «Арсенала» на вратаре, но Инглэнд и ВАР засчитали гол
«Арсенал» мог забить «Астон Вилле» с нарушением правил.

Лондонский клуб в домашнем матче 19-го тура АПЛ открыл счет на 48-й минуте. Полузащитник Букайо Сака с углового навесил в центр штрафной, где защитник Габриэл Магальяэс опередил вратаря Эмилиано Мартинеса и отправил мяч головой мимо него в сетку.

Футболисты бирмингемского клуба пытались доказать арбитру Даррену Инглэнду, что бразилец в атаке с фолил против их голкипера, но судья засчитал взятие ворот. ВАР быстро проверил эпизод и подтвердил, что гол был забит чисто.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм). 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
