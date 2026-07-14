Дзанетти надеется, что Месси получит «Золотой мяч» в 2026 году: «Это станет достойным итогом его карьеры. То, что он делает в 39 лет, заслуживает большой награды»

Дзанетти: надеюсь, что Месси получит «Золотой мяч.

Бывший защитник «Интера » и сборной Аргентины Хавьер Дзанетти выразил надежду, что Лионель Месси получит «Золотой мяч » в 2026 году.

На текущем чемпионате мира нападающий забил 8 голов в 6 матчах за сборную Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является лучшим бомбардиром турнира наряду с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

– Кто в этом году заберет «Золотой мяч»?

– Надеюсь, что Месси. То, что он показывает в 39 лет, заслуживает большой награды. Это станет достойным итогом его карьеры, – сказал Дзанетти.

В этом году церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Лондоне 26 октября.