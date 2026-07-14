Дзанетти надеется, что Месси получит «Золотой мяч» в 2026 году: «Это станет достойным итогом его карьеры. То, что он делает в 39 лет, заслуживает большой награды»
Дзанетти: надеюсь, что Месси получит «Золотой мяч.
Бывший защитник «Интера» и сборной Аргентины Хавьер Дзанетти выразил надежду, что Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2026 году.
На текущем чемпионате мира нападающий забил 8 голов в 6 матчах за сборную Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является лучшим бомбардиром турнира наряду с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.
– Кто в этом году заберет «Золотой мяч»?
– Надеюсь, что Месси. То, что он показывает в 39 лет, заслуживает большой награды. Это станет достойным итогом его карьеры, – сказал Дзанетти.
В этом году церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Лондоне 26 октября.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Комментарии
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Также и если выиграет Англия - Кейну дадут (если забьет еще 1-2).
если Франция - Мбаппе или Дембеле (что было бы более справедливо по сумме турниров).
Тут можно быть недовольным, что ЧМ так влияет, но никуда не денешься - у Хвичи уже , к сожалению, нет шансов, к примеру - были бы только, если бы Дембеле, Кейн вылетели на более ранних стадиях.
Ну , ну .. посмотрим.
Ты же не написал ,что если Испании выиграет , то надо дать кому из Барсы. Они как бы чемпионы Испании, в отличие от Мбаппе. Ямалю , к примеру.
Поэтому я за
Чтобы ещё больше показали уровень справедливости и осмысленности награды
Интересно, сутки успеют пройти прежде, чем тему подхватит какой-нибудь агуэро?)