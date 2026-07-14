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  4. Дзанетти надеется, что Месси получит «Золотой мяч» в 2026 году: «Это станет достойным итогом его карьеры. То, что он делает в 39 лет, заслуживает большой награды»

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Дзанетти надеется, что Месси получит «Золотой мяч» в 2026 году: «Это станет достойным итогом его карьеры. То, что он делает в 39 лет, заслуживает большой награды»
Дзанетти: надеюсь, что Месси получит «Золотой мяч.

Бывший защитник «Интера» и сборной Аргентины Хавьер Дзанетти выразил надежду, что Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2026 году.

На текущем чемпионате мира нападающий забил 8 голов в 6 матчах за сборную Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является лучшим бомбардиром турнира наряду с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

– Кто в этом году заберет «Золотой мяч»?

– Надеюсь, что Месси. То, что он показывает в 39 лет, заслуживает большой награды. Это станет достойным итогом его карьеры, – сказал Дзанетти.

В этом году церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Лондоне 26 октября.

Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал15896 голосов
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
logoХавьер Дзанетти
Коммент.Шоу
logoЗолотой мяч
logoСборная Аргентины по футболу
logoсерия А Италия
logoЛионель Месси
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Комментарии

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Дзанетти не в курсе, что Золотой мяч в этом году получит Дональд Трамп? И это будет символично. В современном футболе эта награда давно себя изжила.
ОтветFrank Underwood
Дзанетти не в курсе, что Золотой мяч в этом году получит Дональд Трамп? И это будет символично. В современном футболе эта награда давно себя изжила.
Уважаемый никнейм, Мистер Андервуд
ОтветFrank Underwood
Дзанетти не в курсе, что Золотой мяч в этом году получит Дональд Трамп? И это будет символично. В современном футболе эта награда давно себя изжила.
Балогун!
конечно, только за ЧМ давать не стоит, но если выиграет Аргентина - дадут.
Также и если выиграет Англия - Кейну дадут (если забьет еще 1-2).
если Франция - Мбаппе или Дембеле (что было бы более справедливо по сумме турниров).

Тут можно быть недовольным, что ЧМ так влияет, но никуда не денешься - у Хвичи уже , к сожалению, нет шансов, к примеру - были бы только, если бы Дембеле, Кейн вылетели на более ранних стадиях.
Ответcccp1
конечно, только за ЧМ давать не стоит, но если выиграет Аргентина - дадут. Также и если выиграет Англия - Кейну дадут (если забьет еще 1-2). если Франция - Мбаппе или Дембеле (что было бы более справедливо по сумме турниров). Тут можно быть недовольным, что ЧМ так влияет, но никуда не денешься - у Хвичи уже , к сожалению, нет шансов, к примеру - были бы только, если бы Дембеле, Кейн вылетели на более ранних стадиях.
Комментарий скрыт
Ответcccp1
конечно, только за ЧМ давать не стоит, но если выиграет Аргентина - дадут. Также и если выиграет Англия - Кейну дадут (если забьет еще 1-2). если Франция - Мбаппе или Дембеле (что было бы более справедливо по сумме турниров). Тут можно быть недовольным, что ЧМ так влияет, но никуда не денешься - у Хвичи уже , к сожалению, нет шансов, к примеру - были бы только, если бы Дембеле, Кейн вылетели на более ранних стадиях.
Я смотрю Испанию уже похоронили , типа Франция выиграет сто процентов.
Ну , ну .. посмотрим.
Ты же не написал ,что если Испании выиграет , то надо дать кому из Барсы. Они как бы чемпионы Испании, в отличие от Мбаппе. Ямалю , к примеру.
Какой же СЮР… Просто внаглую украли Футбол и превратили окончательно в полит проект и в инструмент маркетинга !!!
Ответ92-48
Какой же СЮР… Просто внаглую украли Футбол и превратили окончательно в полит проект и в инструмент маркетинга !!!
Комментарий скрыт
Ответ92-48
Какой же СЮР… Просто внаглую украли Футбол и превратили окончательно в полит проект и в инструмент маркетинга !!!
Комментарий удален пользователем
Уважаю Дзанетти, но если это произойдет, это будет просто даже уже не смешно. Кейн!!! И только он заслуживает в этом году мяч. Он, буквально, в реальном времени переосмысливает позицию центрфорварда. Какой нахер месси
ОтветRoman Belyanin
Уважаю Дзанетти, но если это произойдет, это будет просто даже уже не смешно. Кейн!!! И только он заслуживает в этом году мяч. Он, буквально, в реальном времени переосмысливает позицию центрфорварда. Какой нахер месси
Что он переосмысливает? Забивает голы в баварии, будучи нападающим?
ОтветСлавный_малый
Что он переосмысливает? Забивает голы в баварии, будучи нападающим?
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Это будет достойным венцом всего фифашного бреда последних десятилетий - дать мяч за 5 матчей в году против сборных уровня соперников России в товарняках
Поэтому я за
Чтобы ещё больше показали уровень справедливости и осмысленности награды
ОтветSopTecret
Это будет достойным венцом всего фифашного бреда последних десятилетий - дать мяч за 5 матчей в году против сборных уровня соперников России в товарняках Поэтому я за Чтобы ещё больше показали уровень справедливости и осмысленности награды
При огромной лояльности судей. И это ещё мало кто говорит, как грязно играет Аргентина.
ОтветИлья Смирнов
При огромной лояльности судей. И это ещё мало кто говорит, как грязно играет Аргентина.
Лояльность это когда Хорватию лишили гола и протащили роналду, когда дискву отменили по просьбе Инфантино. Вот это лояльность.
Выиграет игрок из сборной-чемпиона. Месси, Кейн, Мбапе или Дембеле. У испанцев только нет явного кандидата, Ямаль не показывает свой уровень, а остальные менее брендовые.
ОтветКонстантин Кв
Выиграет игрок из сборной-чемпиона. Месси, Кейн, Мбапе или Дембеле. У испанцев только нет явного кандидата, Ямаль не показывает свой уровень, а остальные менее брендовые.
Почему все игнорируют Райса?
ОтветJohn Snow
Почему все игнорируют Райса?
Он с травмой, играет неполные матчи, не демонстрирует ничего выдающегося, особенно на фоне Месси, Мбаппе, Кейна и Джуда. Райса не игнорируют только гуннеры. Остальные понимают, что у Райса нет шансов.
Никаких разговоров про зм для месси не было-бы если бы гнома удалили за откровенный удар по ногам. Но это же месси его нельзя удалять , из той же серии что и с балагуном. Противно
Пошел прогрев))
Фарс продолжается, скорее бы эта гормональная коротышка завязала с футболом, а вместе с ним и Инфантино. Превратили футбол в цирк.
ОтветBis Elmurzaev
Фарс продолжается, скорее бы эта гормональная коротышка завязала с футболом, а вместе с ним и Инфантино. Превратили футбол в цирк.
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
ОтветBis Elmurzaev
Фарс продолжается, скорее бы эта гормональная коротышка завязала с футболом, а вместе с ним и Инфантино. Превратили футбол в цирк.
Сколько боли и обиды.
Отметился парень)
Интересно, сутки успеют пройти прежде, чем тему подхватит какой-нибудь агуэро?)
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