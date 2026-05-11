  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Войчех Шченсны: «Я побил мировой рекорд по числу титулов, выигранных после завершения карьеры. У меня их 5, я хотел бы 9»
10

Войчех Шченсны: «Я побил мировой рекорд по числу титулов, выигранных после завершения карьеры. У меня их 5, я хотел бы 9»

Шченсны: я побил рекорд по титулам, выигранным после завершения карьеры.

Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны пошутил о титулах, выигранных в составе каталонского клуба. 

«Думаю, я уже побил мировой рекорд Гиннесса как игрок, завоевавший наибольшее количество трофеев после завершения карьеры. Я очень рад этому.

У меня их уже пять, и я хотел бы довести их число до девяти. Мне нужно выиграть еще четыре в моем последнем сезоне», – сказал Шченсны в интервью Eleven Sports.

«Зенит» уже точно чемпион?27042 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Meczyki
logoЛа Лига
logoВойчех Шченсны
logoБарселона
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Представляю лицо Мбаппе: приехал покорять Испанию, а его Шченсны уже на перекуре обогнал
Ответ Отец Абду
Представляю лицо Мбаппе: приехал покорять Испанию, а его Шченсны уже на перекуре обогнал
Ещё и пенку отбил от диктатора:)😎
Ответ Отец Абду
Представляю лицо Мбаппе: приехал покорять Испанию, а его Шченсны уже на перекуре обогнал
«Кто не курит и не пьёт, тот без титулов помрёт»©️ Щенсны
Вот что бывает, когда жена не разрешает лежать дома
Ало, Александр, вот так выглядит "футбольный человек". Карьеру футболиста завершил, карьеру тренера не начинал, а титулы выигрывает.
Пан Войцех, конечно, жжот, и не только табак. Будет бардзо добже, если в следующем сезоне ЛЧ возьмет "после завершения карьеры")))
Вот из-за таких потом пенсионный возраст повышают.
Шченсны завершил карьеру! Но спустя два года выиграл столько же титулов Ла Лиги в кризисной и нищей Барсе, сколько Роналду за 9 лет в пиковом Реале с Кроосом, Модричем, Рамосом и прочими звеёздами и легендами футбола (здесь без шуток, реально легендами).
В остальном, очень весело вышло)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
19 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
33 минуты назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
43 минуты назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
57 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев о том, что «Зенит» вышел на первое место после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
2 минуты назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
12 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
15 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
40 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Рекомендуем