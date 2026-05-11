Войчех Шченсны: «Я побил мировой рекорд по числу титулов, выигранных после завершения карьеры. У меня их 5, я хотел бы 9»
Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны пошутил о титулах, выигранных в составе каталонского клуба.
«Думаю, я уже побил мировой рекорд Гиннесса как игрок, завоевавший наибольшее количество трофеев после завершения карьеры. Я очень рад этому.
У меня их уже пять, и я хотел бы довести их число до девяти. Мне нужно выиграть еще четыре в моем последнем сезоне», – сказал Шченсны в интервью Eleven Sports.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Meczyki
В остальном, очень весело вышло)