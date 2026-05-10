Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Хайденхайму», «Майнц» уступил «Униону», «Гамбург» победил «Фрайбург»

В Германии прошли матчи 33-го тура Бундеслиги сезона-2025/26.

В пятницу дортмундская «Боруссия » победила «Айнтрахт » (3:2).

В субботу «Байер » на выезде уступил «Штутгарту » (1:3), «РБ Лейпциг » победил «Санкт-Паули» (2:1), «Бавария» в гостях одолела «Вольфсбург» (1:0).

В воскресенье «Майнц» дома проиграл «Униону» (1:3).

Бундеслига Германия. 33 тур 10 мая 13:30, Фолькспаркштадион Гамбург Завершен 3 - 2 2.02 xG 0.58 Фрайбург Матч окончен Фабиу Виейра Лемке 90’ +6’ Вушкович Нанджа 90’ +6’ 87’ Матанович

86’ Хелер Капальдо 86’ Локонга Поульсен 80’ 71’ Гинтер Юнг 68’ Кюблер Шерхант 68’ Огбус Линхарт Бальде

67’ Штанге Филипп 65’ Вушкович 65’ Джатта Бальде 65’ Вушкович

64’ 59’ Бесте Макенго 58’ Манзамби Хефлер 2 тайм Перерыв 20’ Кюблер 16’ Матанович

Джатта

14’ Гамбург Хойер, Омари, Вушкович, Капальдо, Фабиу Виейра, Кенигсдорффер, Гренбек, Локонга, Ремберг, Джатта, Штанге Запасные: Фабиу Виейра, Локонга, Джатта, Штанге, Эльфадли, Тангвик, Вушкович, Торунарига, Отеле 1 тайм Фрайбург: Атуболу, Треу, Огбус, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Бесте, Грифо, Хелер, Матанович Запасные: Кюблер, Манзамби, Огбус, Бесте, Ф. Мюллер, Гюнтер, Ириэ, Филипп, Гинтер

Бундеслига Германия. 33 тур 10 мая 15:30, РейнЭнергиШтадион Кельн Завершен 1 - 3 1.51 xG 2.04 Хайденхайм Матч окончен 89’ Пирингер Шиммер Йоуханнессон 89’ Озкаджар Хайнц 89’ Лунн Хансен Ньянг 89’ 83’ Динкчи Кербер 83’ Зивзивадзе Хонзак 76’ Ибрагимович Конте 76’ Траоре Стергиу 72’ Шеппнер

Майна Кайнц 71’ Шмид Кастро-Монтес 71’ Краус Вальдшмидт 58’ Эль Мала 55’ 2 тайм Перерыв 37’ Зивзивадзе 30’ Динкчи 28’ Ибрагимович

Бюльтер

10’ 8’ Шеппнер

Кельн Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Шмид, Себулонсен, Йоуханнессон, Краус, Эль Мала, Каминьски, Майна, Бюльтер Запасные: Лунн Хансен, Озкаджар, Хусейнбашич, Тильманн, Шмид, Краус, Майна, ван ден Берг, Цилер 1 тайм Хайденхайм: Феллер, Ференбах, Майнка, Траоре, Беренс, Дорш, Шеппнер, Ибрагимович, Динкчи, Зивзивадзе, Пирингер Запасные: Траоре, Зирслебен, Бек, Нихьюс, Зивзивадзе, Рамай, Пирингер, Ибрагимович, Динкчи

Бундеслига Германия. 33 тур 9 мая 13:30, МХП-Арена Штутгарт Завершен 3 - 1 3.43 xG 0.63 Байер Матч окончен Тиагу Томаш 90’ +7’ 90’ +7’ Паласиос Левелинг Вагноман 87’ Фюрих Ассиньон 87’ 86’ Куанса Бен-Сегир Фюрих 80’ Нарти Эль-Ханнус 78’ 78’ Кофан Поку Миттельштедт Хакес 78’ Ундав Тиагу Томаш 68’ 65’ Алеиш Гарсия Тилльман 65’ Калбрет Артур Ундав

58’ 2 тайм Перерыв Миттельштедт

45’ +7’ Демирович

5’ 1’ Алеиш Гарсия

Штутгарт Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Нарти, Фюрих, Штиллер, Андрес, Левелинг, Ундав, Демирович Запасные: Левелинг, Ундав, Фюрих, Бредлов, Загаду, Нарти, Штенцель, Буанани, Миттельштедт 1 тайм Байер: Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Шик, Гримальдо, Паласиос, Алеиш Гарсия, Калбрет, Кофан Запасные: Кофан, Алеиш Гарсия, Васкес, Фернандес, Калбрет, Хофманн, Куанса, Бласвих, Баде

Бундеслига Германия. 33 тур 9 мая 13:30, ПреЗеро-Арена Хоффенхайм Завершен 1 - 0 1.29 xG 1.45 Вердер Матч окончен Аслани Гложек 89’ Крамарич Премель 89’ 88’ Тиуне 88’ Нджинма 80’ Шмидт Вебер Бернардо Гранач 71’ Лемперле Кэмпбелл 71’ 71’ Стаге Мбангула 71’ Шмид Грюлль Бернардо 66’ Туре Прасс 57’ 2 тайм Перерыв 41’ Пуэртас Туре

26’ 12’ Муса Шмидт 5’ Сугавара Хоффенхайм Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Крамарич, Лемперле Запасные: Филипп, Бернардо, Морстедт, Туре, Лемперле, Акпогума, Дамар, Аслани, Крамарич 1 тайм Вердер: Бакхаус, Деман, Фридль, Пипер, Сугавара, Линен, Шмид, Пуэртас, Стаге, Нджинма, Муса Запасные: Муса, Чович, Стаге, Штарк, Шмидт, Кольке, Милошевич, Шмид, Кулибали

Бундеслига Германия. 33 тур 9 мая 16:30, Фольксваген-Арена Вольфсбург Завершен 0 - 1 3.27 xG 1.91 Бавария Матч окончен Сиогаи 90’ +1’ Кумбеди Линдстрем 90’ 84’ Ито Та 76’ Мусиала Карл Дагим Сиогаи 74’ Винисиус Герхардт 74’ Эриксен Сванберг 67’ Виммер Маер 67’ 60’ Джексон Диас 56’ Олисе

46’ Горетцка Лаймер 46’ Ким Мин Чжэ Упамекано 2 тайм Перерыв 36’ Кейн Вольфсбург Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Мэле, Эриксен, Винисиус, Виммер, Кумбеди, Пейчинович, Дагим Запасные: Эриксен, Винисиус, Виммер, Кумбеди, Аджетеи, Дагим, Перван, Йенц, Центер 1 тайм Бавария: Урбиг, Ито, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Станишич, Горетцка, Киммих, Мусиала, Джексон, Олисе, Кейн Запасные: Горетцка, Нойер, Мусиала, Джексон, Геррейру, Павлович, Ито, Ким Мин Чжэ, Ндиайе

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

