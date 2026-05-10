Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Хайденхайму», «Майнц» уступил «Униону», «Гамбург» победил «Фрайбург»

В Германии прошли матчи 33-го тура Бундеслиги сезона-2025/26.
В пятницу дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» (3:2).
В субботу «Байер» на выезде уступил «Штутгарту» (1:3), «РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули» (2:1), «Бавария» в гостях одолела «Вольфсбург» (1:0).
В воскресенье «Майнц» дома проиграл «Униону» (1:3).
Чемпионат Германии
33-й тур
Гамбург
Хойер, Омари, Вушкович, Капальдо, Фабиу Виейра, Кенигсдорффер, Гренбек, Локонга, Ремберг, Джатта, Штанге
Запасные: Фабиу Виейра, Локонга, Джатта, Штанге, Эльфадли, Тангвик, Вушкович, Торунарига, Отеле
Фрайбург:
Атуболу, Треу, Огбус, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Бесте, Грифо, Хелер, Матанович
Запасные: Кюблер, Манзамби, Огбус, Бесте, Ф. Мюллер, Гюнтер, Ириэ, Филипп, Гинтер
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Шмид, Себулонсен, Йоуханнессон, Краус, Эль Мала, Каминьски, Майна, Бюльтер
Запасные: Лунн Хансен, Озкаджар, Хусейнбашич, Тильманн, Шмид, Краус, Майна, ван ден Берг, Цилер
Хайденхайм:
Феллер, Ференбах, Майнка, Траоре, Беренс, Дорш, Шеппнер, Ибрагимович, Динкчи, Зивзивадзе, Пирингер
Запасные: Траоре, Зирслебен, Бек, Нихьюс, Зивзивадзе, Рамай, Пирингер, Ибрагимович, Динкчи
Майнц
Центнер, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Каси, Амири, Сано, Небель, Беккер, Титц
Запасные: Мэлоуни, да Кошта, Бац, Небель, Титц, Кавасаки, Каси, Беккер, Видмер
Унион Берлин:
Клаус, Роте, Диогу Лейте, Дуки, Триммель, Кемляйн, Хедира, Бурджу, Ансах, Берк, Илич
Запасные: Триммель, Берк, Висберайт, Роте, Нсоки, Бурджу, Ансах, Кверфельд, Крал
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Инасио, Брандт, Беллингем, Забитцер, Байер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Свенссон, Чуквуэмека, Реджани, Брандт, Беллингем, Забитцер, Гирасси, Ян Коуто, Майер
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Аменда, Дауд, Схири, Шаиби, Узун, Доан, Калимуэндо
Запасные: Дауд, Шаиби, Сантос, Хейлунд, Доан, Ларссон, Узун, Чендлер, Калимуэндо
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Нарти, Фюрих, Штиллер, Андрес, Левелинг, Ундав, Демирович
Запасные: Левелинг, Ундав, Фюрих, Бредлов, Загаду, Нарти, Штенцель, Буанани, Миттельштедт
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Шик, Гримальдо, Паласиос, Алеиш Гарсия, Калбрет, Кофан
Запасные: Кофан, Алеиш Гарсия, Васкес, Фернандес, Калбрет, Хофманн, Куанса, Бласвих, Баде
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Шлагер, Уэдраого, Диоманде, Ромуло, Груда
Запасные: Клостерманн, Битшиабу, Баку, Гулачи, Уэдраого, Груда, Хардер, Бакайоко, Раум
Санкт-Паули:
Василь, Ритцка, Андо, Смит, Оппи, Фудзита, Ирвайн, Меткалф, Пырка, Унтонджи, Карс
Запасные: Ритцка, Смит, Унтонджи, Оппи, Меткалф, Хара, Фолль
Аугсбург
Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Матсима, Кемюр, Каде, Яннулис, Ридер, Якич, Вольф, Грегорич
Запасные: Кемюр, Якич, Лабрович, Яннулис, К. Шлоттербек, Огунду, Вольф, Грегорич, Бэнкс
Боруссия М:
Николас, Скалли, Кьяродиа, Дикс, Зандер, Штегер, Энгельхардт, Райтц, Мохья, Матино, Онора
Запасные: Матино, Зиппель, Такаи, Нойхаус, Кьяродиа, Штегер, Мохья, Онора, Ольшовски
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Филипп, Бернардо, Морстедт, Туре, Лемперле, Акпогума, Дамар, Аслани, Крамарич
Вердер:
Бакхаус, Деман, Фридль, Пипер, Сугавара, Линен, Шмид, Пуэртас, Стаге, Нджинма, Муса
Запасные: Муса, Чович, Стаге, Штарк, Шмидт, Кольке, Милошевич, Шмид, Кулибали
Вольфсбург
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Мэле, Эриксен, Винисиус, Виммер, Кумбеди, Пейчинович, Дагим
Запасные: Эриксен, Винисиус, Виммер, Кумбеди, Аджетеи, Дагим, Перван, Йенц, Центер
Бавария:
Урбиг, Ито, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Станишич, Горетцка, Киммих, Мусиала, Джексон, Олисе, Кейн
Запасные: Горетцка, Нойер, Мусиала, Джексон, Геррейру, Павлович, Ито, Ким Мин Чжэ, Ндиайе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
На данную минуту Хайденхайм выигрывает у Кёльна 2:1 в гостях(перерыв),и если забьёт ещё один и удержит победу,то обойдёт Санкт Паули по забитым(разница будет однаковая).
Но самое удивительное(календарь игр,мать его!) что в последнем туре будут играть Паули против Вольфсбурга,а Хайденхайм против Майнца дома,и в случае если условная победа Хайде будет хоть на гол больше нежели Паули,то Хайденхайм в стыках за право остаться в БЛ.
В случае ничьей в матче Паули и Вольфсбурга Хайде тоже в стыках.
А вот в случае победы волков,и Паули и Хайде вылетают.
Мегаинтрига!
Ну и не забываем про 2-ю БЛ.
Там за прямой выход в БЛ и право на переходные матчи претендуют сразу 3 команды:Эльферсберг(+22),Ганновер(+16) и Падерборн(+12).
У всех по 59 очков,в скобках разница забитых/пропущенных.
Фантастическая концовка сезона.
Я лично за Франка Шмидта, мужик поднял Хайденхайм,, в следующем году будет 20 лет как тренер клуба, это рекорд
Мне даже в какой то мере жаль что Хайденхайм не увез победу из Мюнхена,в конце концов титул уже у Байерна,а команда с бюджетом в 70 миллионов борется и побеждает.
Есть шанс играть в ЛЧ!
Огненный расклад - победа Хайденхайма в Кёльне и дома с Майнцем. А параллельно пираты и волки умудряются не выявить победителя и оба вылетают.
Если только лигу расширять, как для Зенита в связи с Юбилеем Великой Октябрьской Социалистической революции )
Давно все проиграно , к сожалению !