  Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Хайденхайму», «Майнц» уступил «Униону», «Гамбург» победил «Фрайбург»
Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Хайденхайму», «Майнц» уступил «Униону», «Гамбург» победил «Фрайбург»

В Германии прошли матчи 33-го тура Бундеслиги сезона-2025/26.

В пятницу дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» (3:2). 

В субботу «Байер» на выезде уступил «Штутгарту» (1:3), «РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули» (2:1), «Бавария» в гостях одолела «Вольфсбург» (1:0). 

В воскресенье «Майнц» дома проиграл «Униону» (1:3). 

Чемпионат Германии

33-й тур

Бундеслига Германия. 33 тур
10 мая 13:30, Фолькспаркштадион
Гамбург
3 - 2
2.02xG0.58
Фрайбург
Фабиу Виейра   Лемке
90’
+6’
Вушкович   Нанджа
90’
+6’
87’
  Матанович
86’
Хелер
Капальдо
86’
Локонга   Поульсен
80’
71’
Гинтер   Юнг
68’
Кюблер   Шерхант
68’
Огбус   Линхарт
  Бальде
67’
Штанге   Филипп
65’
Вушкович
65’
Джатта   Бальде
65’
  Вушкович
64’
59’
Бесте   Макенго
58’
Манзамби   Хефлер
20’
Кюблер
16’
  Матанович
  Джатта
14’
Гамбург
Хойер, Омари, Вушкович, Капальдо, Фабиу Виейра, Кенигсдорффер, Гренбек, Локонга, Ремберг, Джатта, Штанге
Запасные: Фабиу Виейра, Локонга, Джатта, Штанге, Эльфадли, Тангвик, Вушкович, Торунарига, Отеле
Фрайбург:
Атуболу, Треу, Огбус, Гинтер, Кюблер, Манзамби, М. Эггештайн, Бесте, Грифо, Хелер, Матанович
Запасные: Кюблер, Манзамби, Огбус, Бесте, Ф. Мюллер, Гюнтер, Ириэ, Филипп, Гинтер
Бундеслига Германия. 33 тур
10 мая 15:30, РейнЭнергиШтадион
Кельн
1 - 3
1.51xG2.04
Хайденхайм
89’
Пирингер   Шиммер
Йоуханнессон
89’
Озкаджар   Хайнц
89’
Лунн Хансен   Ньянг
89’
83’
Динкчи   Кербер
83’
Зивзивадзе   Хонзак
76’
Ибрагимович   Конте
76’
Траоре   Стергиу
72’
  Шеппнер
Майна   Кайнц
71’
Шмид   Кастро-Монтес
71’
Краус   Вальдшмидт
58’
Эль Мала
55’
37’
Зивзивадзе
30’
Динкчи
28’
  Ибрагимович
  Бюльтер
10’
8’
  Шеппнер
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Шмид, Себулонсен, Йоуханнессон, Краус, Эль Мала, Каминьски, Майна, Бюльтер
Запасные: Лунн Хансен, Озкаджар, Хусейнбашич, Тильманн, Шмид, Краус, Майна, ван ден Берг, Цилер
Хайденхайм:
Феллер, Ференбах, Майнка, Траоре, Беренс, Дорш, Шеппнер, Ибрагимович, Динкчи, Зивзивадзе, Пирингер
Запасные: Траоре, Зирслебен, Бек, Нихьюс, Зивзивадзе, Рамай, Пирингер, Ибрагимович, Динкчи
Бундеслига Германия. 33 тур
10 мая 17:30, Мева Арена
Майнц
1 - 3
2.1xG2.94
Унион Берлин
90’
+1’
  Юранович
88’
Берк   Скарке
88’
  Берк
81’
Триммель   Юранович
Беккер   Зиб
81’
Титц   Вайпер
81’
80’
Кен
Ли Чжэ Сон
75’
Небель   Ли Чжэ Сон
70’
Каси   Ферачниг
70’
60’
Роте   Кен
60’
Ансах   Шефер
59’
Бурджу   Чжон Ву Ен
  Беккер
48’
38’
  Илич
да Кошта   Потульски
16’
Каси
7’
Майнц
Центнер, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Каси, Амири, Сано, Небель, Беккер, Титц
Запасные: Мэлоуни, да Кошта, Бац, Небель, Титц, Кавасаки, Каси, Беккер, Видмер
Унион Берлин:
Клаус, Роте, Диогу Лейте, Дуки, Триммель, Кемляйн, Хедира, Бурджу, Ансах, Берк, Илич
Запасные: Триммель, Берк, Висберайт, Роте, Нсоки, Бурджу, Ансах, Кверфельд, Крал
Бундеслига Германия. 33 тур
8 мая 18:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
3 - 2
2.95xG0.94
Айнтрахт Ф
Кобель
90’
+4’
Инасио
90’
+1’
Реджани   Зюле
88’
87’
  Буркардт
82’
Доан   Буркардт
Гирасси   Фабиу Силва
78’
Забитцер   Озджан
78’
77’
Калимуэндо   Кнауфф
77’
Узун   Амаимуни-Эшгуяб
Брандт   Адейеми
74’
Беллингем   Нмеча
74’
  Инасио
72’
57’
Дауд   Гетце
57’
Шаиби   Баойя
  Н. Шлоттербек
45’
+1’
  Гирасси
42’
Реджани
21’
2’
  Узун
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Инасио, Брандт, Беллингем, Забитцер, Байер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Свенссон, Чуквуэмека, Реджани, Брандт, Беллингем, Забитцер, Гирасси, Ян Коуто, Майер
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Аменда, Дауд, Схири, Шаиби, Узун, Доан, Калимуэндо
Запасные: Дауд, Шаиби, Сантос, Хейлунд, Доан, Ларссон, Узун, Чендлер, Калимуэндо
Бундеслига Германия. 33 тур
9 мая 13:30, МХП-Арена
Штутгарт
3 - 1
3.43xG0.63
Байер
Тиагу Томаш
90’
+7’
90’
+7’
Паласиос
Левелинг   Вагноман
87’
Фюрих   Ассиньон
87’
86’
Куанса   Бен-Сегир
Фюрих
80’
Нарти   Эль-Ханнус
78’
78’
Кофан   Поку
Миттельштедт   Хакес
78’
Ундав   Тиагу Томаш
68’
65’
Алеиш Гарсия   Тилльман
65’
Калбрет   Артур
  Ундав
58’
  Миттельштедт
45’
+7’
  Демирович
5’
1’
  Алеиш Гарсия
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Нарти, Фюрих, Штиллер, Андрес, Левелинг, Ундав, Демирович
Запасные: Левелинг, Ундав, Фюрих, Бредлов, Загаду, Нарти, Штенцель, Буанани, Миттельштедт
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Шик, Гримальдо, Паласиос, Алеиш Гарсия, Калбрет, Кофан
Запасные: Кофан, Алеиш Гарсия, Васкес, Фернандес, Калбрет, Хофманн, Куанса, Бласвих, Баде
Бундеслига Германия. 33 тур
9 мая 13:30, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
2 - 1
2.33xG0.95
Санкт-Паули
Баку   Хенрихс
90’
+1’
89’
Меткалф   Синани
89’
Смит   Расмуссен
86’
  Сисей
Груда   Нуса
79’
72’
Унтонджи   Сисей
Раум   Финкгрефе
69’
Уэдраого   Зайвальд
69’
64’
Оппи   Стивенс
64’
Ритцка   Валь
  Орбан
54’
Баумгартнер
50’
  Шлагер
45’
Лукеба
19’
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Шлагер, Уэдраого, Диоманде, Ромуло, Груда
Запасные: Клостерманн, Битшиабу, Баку, Гулачи, Уэдраого, Груда, Хардер, Бакайоко, Раум
Санкт-Паули:
Василь, Ритцка, Андо, Смит, Оппи, Фудзита, Ирвайн, Меткалф, Пырка, Унтонджи, Карс
Запасные: Ритцка, Смит, Унтонджи, Оппи, Меткалф, Хара, Фолль
Бундеслига Германия. 33 тур
9 мая 13:30, ВВК-Арена
Аугсбург
3 - 1
2.8xG1.05
Боруссия М
90’
+2’
  Рейна
87’
Матино   Сарко
Грегорич   Рибейру
79’
Кемюр   Клод-Морис
79’
  Грегорич
72’
Якич   Массенго
62’
Вольф   Кайтель
62’
Якич
61’
61’
Зандер
58’
Кьяродиа   Болин
58’
Мохья   Хак
58’
Штегер   Рейна
Вольф
56’
46’
Онора   Ульрих
45’
+3’
Скалли
  Фелльхауэр
42’
  Грегорич
24’
Яннулис   Фелльхауэр
14’
Аугсбург
Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Матсима, Кемюр, Каде, Яннулис, Ридер, Якич, Вольф, Грегорич
Запасные: Кемюр, Якич, Лабрович, Яннулис, К. Шлоттербек, Огунду, Вольф, Грегорич, Бэнкс
Боруссия М:
Николас, Скалли, Кьяродиа, Дикс, Зандер, Штегер, Энгельхардт, Райтц, Мохья, Матино, Онора
Запасные: Матино, Зиппель, Такаи, Нойхаус, Кьяродиа, Штегер, Мохья, Онора, Ольшовски
Бундеслига Германия. 33 тур
9 мая 13:30, ПреЗеро-Арена
Хоффенхайм
1 - 0
1.29xG1.45
Вердер
Аслани   Гложек
89’
Крамарич   Премель
89’
88’
Тиуне
88’
Нджинма
80’
Шмидт   Вебер
Бернардо   Гранач
71’
Лемперле   Кэмпбелл
71’
71’
Стаге   Мбангула
71’
Шмид   Грюлль
Бернардо
66’
Туре   Прасс
57’
41’
Пуэртас
  Туре
26’
12’
Муса   Шмидт
5’
Сугавара
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Филипп, Бернардо, Морстедт, Туре, Лемперле, Акпогума, Дамар, Аслани, Крамарич
Вердер:
Бакхаус, Деман, Фридль, Пипер, Сугавара, Линен, Шмид, Пуэртас, Стаге, Нджинма, Муса
Запасные: Муса, Чович, Стаге, Штарк, Шмидт, Кольке, Милошевич, Шмид, Кулибали
Бундеслига Германия. 33 тур
9 мая 16:30, Фольксваген-Арена
Вольфсбург
0 - 1
3.27xG1.91
Бавария
Сиогаи
90’
+1’
Кумбеди   Линдстрем
90’
84’
Ито   Та
76’
Мусиала   Карл
Дагим   Сиогаи
74’
Винисиус   Герхардт
74’
Эриксен   Сванберг
67’
Виммер   Маер
67’
60’
Джексон   Диас
56’
  Олисе
46’
Горетцка   Лаймер
46’
Ким Мин Чжэ   Упамекано
36’
Кейн
Вольфсбург
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Мэле, Эриксен, Винисиус, Виммер, Кумбеди, Пейчинович, Дагим
Запасные: Эриксен, Винисиус, Виммер, Кумбеди, Аджетеи, Дагим, Перван, Йенц, Центер
Бавария:
Урбиг, Ито, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Станишич, Горетцка, Киммих, Мусиала, Джексон, Олисе, Кейн
Запасные: Горетцка, Нойер, Мусиала, Джексон, Геррейру, Павлович, Ито, Ким Мин Чжэ, Ндиайе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Удивительная развязка может случиться в Бундеслиге как в борьбе за выход в зону ЛЧ,так и в борьбе за вылет.
На данную минуту Хайденхайм выигрывает у Кёльна 2:1 в гостях(перерыв),и если забьёт ещё один и удержит победу,то обойдёт Санкт Паули по забитым(разница будет однаковая).
Но самое удивительное(календарь игр,мать его!) что в последнем туре будут играть Паули против Вольфсбурга,а Хайденхайм против Майнца дома,и в случае если условная победа Хайде будет хоть на гол больше нежели Паули,то Хайденхайм в стыках за право остаться в БЛ.
В случае ничьей в матче Паули и Вольфсбурга Хайде тоже в стыках.
А вот в случае победы волков,и Паули и Хайде вылетают.
Мегаинтрига!
Ну и не забываем про 2-ю БЛ.
Там за прямой выход в БЛ и право на переходные матчи претендуют сразу 3 команды:Эльферсберг(+22),Ганновер(+16) и Падерборн(+12).
У всех по 59 очков,в скобках разница забитых/пропущенных.
Фантастическая концовка сезона.
Ответ Bayern2004
Да, развязка будет очень интересной
Я лично за Франка Шмидта, мужик поднял Хайденхайм,, в следующем году будет 20 лет как тренер клуба, это рекорд
Ответ Эд
Согласен.
Мне даже в какой то мере жаль что Хайденхайм не увез победу из Мюнхена,в конце концов титул уже у Байерна,а команда с бюджетом в 70 миллионов борется и побеждает.
За Хоффенхайм.
Есть шанс играть в ЛЧ!
Ответ alexsem69
Главное, чтобы ни как в прошлом туре , а шансы к сожалению сократились до минимума
Ответ alexsem69
В прошлом туре про ЛЧ
Хорошая битва будет за последнее место в зоне ЛЧ. Хоть такая интрига)
Ответ Novak
За Лигу Конференций не менее )
Ответ OldRedWhite
А за выживание ещё круче. Там Санкт-Паули и Вольфсбург друг с другом играть будут.
Прикольный финиш в борьбе за выживание. У Хайденхайма 2 матча с немотивированными клубами, а Санкт-Паули и Вольфсбург в последнем туре вообще друг с другом играют.
Огненный расклад - победа Хайденхайма в Кёльне и дома с Майнцем. А параллельно пираты и волки умудряются не выявить победителя и оба вылетают.
Ответ Мандалай
Совершенно верно! Составители календаря явно что то знали...
Дортмунд так держать ✊✊✊
Шальке со следующего сезона в Бундеслиге, теперь интересно чьё место он займёт, последний 34й тур будет очень эмоциональным
есть победа у Мари-Луизе
Классный матч получился и Дортмунд такой раскрепощённый. Инасио с почином. Боруссию с победой
Вольфсбургу нужно держаться. Чтобы в Бундеслиге остаться на будущий сезон.
Ответ York City
Вольфсбургу нужно держаться. Чтобы в Бундеслиге остаться на будущий сезон.
Как это они , интересно, могли бы сделать ?
Если только лигу расширять, как для Зенита в связи с Юбилеем Великой Октябрьской Социалистической революции )
Давно все проиграно , к сожалению !
