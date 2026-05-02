У Дьокереша – дубль против «Фулхэма». Только два игрока АПЛ забили больше Виктора

В 35-м туре АПЛ «Арсенал» разгромил «Фулхэм» еще в первом тайме: Виктор Дьокереш оформил дубль и отдал голевую на гол Букайо Сака, который ассистировал в эпизоде с первым мячом шведа. Счет мог быть крупнее, но гол Риккардо Калафьори отменили из-за офсайда – 3:0.

Дьокереш в текущем сезоне провел 50 матчей за «Арсенал» во всех турнирах: в этих играх нападающий забил 21 мяч – 14 из них в АПЛ. Виктор стал первым игроком «канониров», забившим 20+ голов в дебютном сезоне за клуб со времен Алексиса Санчеса. Чилиец в сезоне-2014/15 отличился 25 раз.

Среди всех игроков Премьер-лиги лишь три футболиста забили 20+ голов во всех турнирах сезона – Игор Тиаго, Эрлинг Холанд и Дьокереш.

Победа над «Фулхэмом» позволила «Арсеналу» увеличить свой отрыв от «Манчестер Сити» до шести очков. У «горожан» при этом остается два матча в запасе. «Канониры» пока вновь возглавляют турнирную таблицу АПЛ.