  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рябчук покинет «Спартак» летом свободным агентом. Защитник может перебраться в Серию А или Лигу 1
89

Рябчук покинет «Спартак» летом свободным агентом. Защитник может перебраться в Серию А или Лигу 1

Рябчук покинет «Спартак» летом свободным агентом.

Защитник «Спартака» Олег Рябчук покинет летом клуб в качестве свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

28-летний игрок может продолжить карьеру в Серии А или Лиге 1.

Рябчук выступает за красно-белых с 2023 года.

«Зенит» уже точно чемпион?12156 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoОлег Рябчук
logoСпартак
logoсерия А Италия
logoвозможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
89 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А в тех лигах про него вообще знают?
Ответ MikhaL
А в тех лигах про него вообще знают?
Ну, в целом, в аутсайдерах этих лиг может играть. Скорость у него порой была.
Ответ Pelerin
Ну, в целом, в аутсайдерах этих лиг может играть. Скорость у него порой была.
Он как кура без головы. Носится как угорелый с околонулевым кпд...
При Станковиче временами был неплох. На этом всё. Провальный трансфер
Ответ Bartez1986
При Станковиче временами был неплох. На этом всё. Провальный трансфер
Ему играть не дают. Провальный это 0 голов Заболотного
Ответ Зубы Дзюбы
Ему играть не дают. Провальный это 0 голов Заболотного
По этой же логике и Зе играть не дают) Вернее, не давали. Но он пришёл свободным агентом. А за Рябчука 6 лямов отдали. Не скажу, что Олег - плохой игрок, но смысла продлевать контракт с 28-летним легионером-лавочником при наличии Зобы и Дмитриева никакого нет
Ну какая серия А или лига 1?)
Он проиграл конкуренцию Зобнину, который вообще опорник)
Он нормальный отрезок только при станковиче провел, несколько матчей, и все
Как сел в запас так и сидит
Ответ Dr.Gebbelsss
Ну какая серия А или лига 1?) Он проиграл конкуренцию Зобнину, который вообще опорник) Он нормальный отрезок только при станковиче провел, несколько матчей, и все Как сел в запас так и сидит
ты правда думаешь, что в условном Труа, Ле Мане или Фрозиноне игроки сильнее?
Ответ Dr.Gebbelsss
Ну какая серия А или лига 1?) Он проиграл конкуренцию Зобнину, который вообще опорник) Он нормальный отрезок только при станковиче провел, несколько матчей, и все Как сел в запас так и сидит
так свободным агентом без проблем найдет. когда ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами многие отправились в аутсайдеры топ лиг. и Рябчук найдет себе клуб условные Лечче или вернувшийся в вышку Шальке
Скорее всего это Интер или ПСЖ, добавил агент.
Ответ Galaktika
Скорее всего это Интер или ПСЖ, добавил агент.
ДиМарко старый уже.
Ответ Galaktika
Скорее всего это Интер или ПСЖ, добавил агент.
Нет, я не думаю, что "Интер". Скоре всего что-то поскромнее. "Ювентус", например.
у местных юзеров прикольная логика кстати: дивеев не уровень топ-чемпионата, а рябчук уровень)
Ответ shepardjack
у местных юзеров прикольная логика кстати: дивеев не уровень топ-чемпионата, а рябчук уровень)
Дивеева больше хейтят за то, что РПЛ тяжелее ЛЧ
Последние 1,5 сезона просто труп на поле. Медленный, пасы в недодачу, навесы в никуда. О какой Серии А можно говорить?
Ну если только в команду уровня Кремонезе или Лечче. Да и там много латиносов и балканцев которым есть что доказывать.
Ответ Гильяно
Последние 1,5 сезона просто труп на поле. Медленный, пасы в недодачу, навесы в никуда. О какой Серии А можно говорить? Ну если только в команду уровня Кремонезе или Лечче. Да и там много латиносов и балканцев которым есть что доказывать.
Информация не полная. Он и в НХЛ может перейти.)
Ответ Китон
Информация не полная. Он и в НХЛ может перейти.)
Да и в НБА может еще попылить. Центровым в Оклахоме)
Хорошо хоть не разорвали контракт и неустойку не надо платить, для нынешнего менеджмента это успех!
Ответ arr loo
Хорошо хоть не разорвали контракт и неустойку не надо платить, для нынешнего менеджмента это успех!
Ещё не поздно, не все потеряно
Когда меняли Марки....в кадр попало лицо Рябчука, на нем был написан тихий ужас....он уже так прогресс на скамейке, что уже вряд ли оторвет попу...
Молдавский Зимбру в лучшем случае.....
я не пойму кто несет ответственность за подписание таких залетных слабых футболистов?
Рябчук, Шамар, Заболотный. Кто отвечает за эти выплаченные зарплаты им?
хорошо, что не стали продевать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев о «Спартаке»: «В атаку игроков покупают, а оборона – безобразие просто. Угловой или штрафной – уже «полгола». Денисов, Литвинов, Рябчук – слабенькие футболисты»
10 марта, 17:54
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
16 февраля, 21:33
«Спартак» поздравил Рябчука с рождением сына: «Пусть малыш растет здоровым и счастливым»
15 февраля, 15:55
Рекомендуем
Главные новости
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
7 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
23 минуты назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
25 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
48 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
13 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
36 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем