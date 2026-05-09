64

«Сандерленд» и «Манчестер Юнайтед» не забили – 0:0

«Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» сыграли вничью.

«Манчестер Юнайтед» в гостях поделил очки с «Сандерлендом» (0:0) в 36-м туре АПЛ.

Матч проходил на «Стэдиум оф Лайт».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча, в котором не было забито голов.

«МЮ» набрал 65 очко и занимает 3-е место в таблице. «Сандерленд» идет 12-м, имея 48 баллов.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
9 мая 14:00, Стэдиум оф Лайт
Сандерленд
0 - 0
1.24xG0.54
Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
Хьюм   Майенда
90’
Тальби   Ангуло
79’
75’
Диалло   Мбемо
65’
Зиркзе   Доргу
58’
Зиркзе
54’
Маунт
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Мукиеле, Гертрюйда, Садики, Г. Джака, Тальби, Ле Фе, Хьюм, Бробби
Запасные: Изидор, Эльборг, Диарра, Серкин, Та Би, Тальби, Хьюм, Ригг, О`Нин
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Мазрауи, Майну, Маунт, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Диалло, Зиркзе
Запасные: Флетчер, Зиркзе, Байындыр, Диогу Далот, Йоро, Флетчер, Маласиа, Диалло, Хевен
С момента увольнения аморима амад стал бледной тенью самого себя
Ответ sgigg11
И Мбемо.😢😢😢
Ответ sgigg11
С момента назначения Аморима, Амад вместе с Бруно тащил команду, устал, да и учитывая отсутствие мотивации трудно требовать самоотдачи
Сегодняшний матч наглядно показывает, что будет с МЮ в следующем сезоне, если они не найдут сопоставимую замену Каземиро. В идеале вообще двоих нужно покупать
Ожидаемо уныло катают исходя из состава, но как-то за рекорд Бруну очень переживаю
Ответ muse muse
Цели нет у команды, задачу выполнили. По счёт рекорда да, согласен, Бруно заслужил
Нет Каземиро нет и центра поля, проходной двор
Ответ hogzera
Человек к ЧМ готовится, он своё дело сделал уже, смысла играть в АПЛ больше нет.
Бруну получил откровеннейший удар в лицо. И эпизод посмотрели. И не красная. Ногой надо было что ли ударить
Ответ Виталий Цуприк
Ногой, могли и не заметить, а вот если бы вертушечка была, то думаю вар, заметил точно!)
Британский судья это уже просто диагноз клоуна, Магвая бы кому-нибудь так по лицу зарядил - уже на поле бы дискву трехматчевую впаяли
Ждём сегодня от Бруну 20 и 21
Ответ 13_01Rus
Вот да. Я лично больше жду этого, чем победы - когда уже ЛЧ в кармане). Пусть будет 2:2, с двумя ассистами Бруно, я согласен))
Ответ 13_01Rus
На Зиркзее то?))
Первые 15 минут на Юнайтед смотреть невозможно
Ответ sgigg11
Отсмотрел весь матч, и лучше бы не смотрел, так как и смотреть то нечего, это про мю
Первый тайм этой игры - один из худших таймов при Каррике вообще. Зиркзее средняк, без Казе центр вялый, Амад деградирует.
Ответ Nice_Fellow
Так состав слабый
Пока что эта игра как квинтэссенция последних матчей под руководством кэррика. Будем надеяться, что найдут решение
