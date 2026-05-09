«Уму непостижимо». Руни об Уайте в сборной Англии вместо Трента

Руни об Уайте в сборной Англии вместо Трента: уму непостижимо.

Уэйн Руни удивлен, что на позиции правого защитника в сборной Англии выступает Бен Уайт из «Арсенала », а не Трент Александер-Арнолд .

Последний раз футболист «Реала » играл за «трех львов» в июне прошлого года – против Андорры (1:0) в отборе ЧМ-2026, выйдя на замену в середине второго тайма.

«При всем уважении к Уайту, считаю его очень хорошим игроком, но то, что он находится в составе и играет вместо Трента – уму непостижимо», – сказал экс-форвард сборной Англии.