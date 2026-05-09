52

«Уму непостижимо». Руни об Уайте в сборной Англии вместо Трента

Руни об Уайте в сборной Англии вместо Трента: уму непостижимо.

Уэйн Руни удивлен, что на позиции правого защитника в сборной Англии выступает Бен Уайт из «Арсенала», а не Трент Александер-Арнолд.

Последний раз футболист «Реала» играл за «трех львов» в июне прошлого года – против Андорры (1:0) в отборе ЧМ-2026, выйдя на замену в середине второго тайма.

«При всем уважении к Уайту, считаю его очень хорошим игроком, но то, что он находится в составе и играет вместо Трента – уму непостижимо», – сказал экс-форвард сборной Англии.

«Зенит» уже точно чемпион?12156 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
logoСборная Англии по футболу
logoТрент Александер-Арнолд
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoУэйн Руни
logoБен Уайт
logoАрсенал
logoРеал Мадрид
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сериал мма ещё не закончен. Кто знает, доживёт ли таа до лета. Так что всё логично, получается
Ответ di.mss
Сериал мма ещё не закончен. Кто знает, доживёт ли таа до лета. Так что всё логично, получается
Думаешь его карвахаль замочит ?
Ответ ЗлойМайор
Думаешь его карвахаль замочит ?
Никто там никого не мочит, они об столы бьются. Хоть приезжай и пол им вытягивай, чтоб не спотыкались. Уважаемый Флорентино Перес, готов сделать вам стяжку со скидкой, пока вы там бошки себе все не поразбивали.
так Трент не защитник - даже Гарри Невилл, в его нынешней форме, был бы лучше него.
Ответ Любезный Коссутий
так Трент не защитник - даже Гарри Невилл, в его нынешней форме, был бы лучше него.
С Кейном в атаке Трента не брать - большая глупость
Даже элементарно на второй тайм, если Англия будет проигрывать и надо отыграться. Трент по переводу в атаку и созданию моментов оч хорошую стату имеет
Ответ Любезный Коссутий
так Трент не защитник - даже Гарри Невилл, в его нынешней форме, был бы лучше него.
Сборной Англии атаковать надо , а не ставить центрального защитника на позицию правого и тем самым отключив своей правый фланг.
Ну Уайт в очень хорошей форме и постоянной практике, а Трент - Пол сезона травмирован, пол на скамейке.
Ответ Dan_R
Ну Уайт в очень хорошей форме и постоянной практике, а Трент - Пол сезона травмирован, пол на скамейке.
Он всю весну играет
Ответ Dan_R
Ну Уайт в очень хорошей форме и постоянной практике, а Трент - Пол сезона травмирован, пол на скамейке.
У Уайта 29 игр а у ТАА 27) прямо сильно отличаются
Уму непостижимо, что Трента ещё всерьёз рассматривают в контексте сборной после того, как в каждом матче с Трентом в составе Реал гарантированно получал проблемы с правого фланга
Ответ s_kapa
Уму непостижимо, что Трента ещё всерьёз рассматривают в контексте сборной после того, как в каждом матче с Трентом в составе Реал гарантированно получал проблемы с правого фланга
Так с ним и в Ливерпуле было проблему с фланга, и ничего, играл в старте в клубе и сборной.
Ответ damonion@icloud.com
Так с ним и в Ливерпуле было проблему с фланга, и ничего, играл в старте в клубе и сборной.
не играл он, даже в 3 ЦЗ одним из ЦЗ был Уокер, а справа Триппьер, Трент же больше играл в квалах, если не ошибаюсь
Вот поэтому Руни как тренер ни о чем
Трент нулевой, бабка на каталке будет лучше него в защите
Ответ Растиньяк
Трент нулевой, бабка на каталке будет лучше него в защите
И все равно у него средняя оценка за матч по сезону лучше чем у Уайта)
С уходом в Реал Трент стал играть хуже. А когда играют хуже, тренер сборной может это заметить. Так считает ИИ.
Ответ Кино Музыка
С уходом в Реал Трент стал играть хуже. А когда играют хуже, тренер сборной может это заметить. Так считает ИИ.
Наверняка ТТ так же считает.
Ответ Twilight_Shadow
Наверняка ТТ так же считает.
а АА согласен или ему все равно?
Ну тут еще нало учитывать синергию на фланге. Если будет играть Сака, то выгоднее учитывать их синергию, чем забросы ТАА на кейна + Вайт все еще сильнее чем Трент в защите + он может в центре сыграть. А Трент слишком ограниченный
Руни нравиться как Трент пешком ходит?
Так логично, Уайт все таки защитник в отличие от Трента, единственный вариант, это если бы англичане играли в три центральных, как вроде бы на ЧМ-18 , тогда Трент на правый фланг вообще топ бы залетал в нынешних реалиях
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси о сборных, которые могут выиграть ЧМ: «Франция выглядит сильной, у них много топ-игроков. У Испании и Бразилии – тоже. Есть Германия, Англия и Португалия»
8 мая, 18:58
Кейн – фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Ямаль – 2-й, Дембеле – 3-й, Олисе – 5-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 7-й, Холанд – 8-й, Месси – 12-й, Роналду – 13-й, Винисиус – 16-й
7 мая, 15:02
Кейн забил в 7-м матче ЛЧ подряд. У форварда 60 голов в сезоне за «Баврию» и Англию
6 мая, 21:06
Рекомендуем
Главные новости
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
7 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
23 минуты назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
25 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
48 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
13 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
36 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем