Дебют Майкла Джексона у руля «Бернли» вышел неудачным: команда на выезде уступила «Лидсу» со счетом 1:3.

Болельщики хозяев после финального свистка подкололи соперника: отметили победу над Майклом Джексоном из «Бернли» исполнением культовой песни Smooth Criminal великого музыканта Майкла Джексона.

«Бернли» уже вылетел в Чемпионшип. После поражения от «Ман Сити» клуб объявил о расставании со Скоттом Паркером – разошлись по взаимному согласию сторон. Джексон будет руководить «Бернли» до конца сезона-2025/26.