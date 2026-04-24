🎥 Кроос угадывает одноклубников по детским фото. Не узнал Криро и Рамоса

Тони Кроос вернулся в Мадрид, чтобы посетить премию Laureus, на которой немец стал победителем в номинации «Спортивное вдохновение».

На премии блогерка Селин Депт предложила легенде угадать своих экс-одноклубников по детским фотографиям. Тони без проблем вычислил Марсело, Каземиро, Карима Бензема и Луку Модрича.

С собственной детской фотографией у Крооса проблем тоже не возникло. А вот Криштиану Роналду полузащитник узнал только после подсказки от Селин. Серхио Рамоса немец спутал с Дани Карвахалем.

