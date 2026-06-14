Этот бразилец настрелял 22 гола в АПЛ и стал вторым бомбардиром чемпионата. Кто он?
Евросезон уже завершился – в главных футбольных турнирах уже известны чемпионы и их ближайшие преследователи. Известны и футболисты, которые ярче всех светились последние 10 месяцев.
Давайте проверим, как хорошо вы знаете их в лицо!
Блог Red Finch 0.0 о спорте
Комментарии
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К сожалению, я просто играю в фифу...
Отличный результат ! Вы точно любите европейский футбол
Чо так легко? Обычно не прохожу тесты на полную)
Я вообще открывал про лучшего бомбардира Лиги 1, видел стату, что особо неизвестный тип. Хотел поподробнее о нем почитать