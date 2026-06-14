Тесты и игры
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Этот бразилец настрелял 22 гола в АПЛ и стал вторым бомбардиром чемпионата. Кто он?

Евросезон уже завершился – в главных футбольных турнирах уже известны чемпионы и их ближайшие преследователи. Известны и футболисты, которые ярче всех светились последние 10 месяцев.

Давайте проверим, как хорошо вы знаете их в лицо!

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Комментарии

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"Невероятно: вы следите за каждой европейской лигой!"
К сожалению, я просто играю в фифу...
ОтветViktor Slonov
"Невероятно: вы следите за каждой европейской лигой!" К сожалению, я просто играю в фифу...
ахах
10/10 достаточно легкий тест, для тех кто следит за европейским футболом
Настолько сложный текст, что если не уделять по 10 минут в день на новости футбола, есть шанс завалить его
7 / 10
Отличный результат ! Вы точно любите европейский футбол
9/10 но я вообще уже давно особо не слежу. Так, листаю новости переодически. Про защитника «Динозавров» не ответил.
10/10
Чо так легко? Обычно не прохожу тесты на полную)
Я вообще открывал про лучшего бомбардира Лиги 1, видел стату, что особо неизвестный тип. Хотел поподробнее о нем почитать
Все сначала пишут «да я не слежу», потом выбивают 9/10 и оправдываются: «я просто играю в FIFA». Узнать игроков проще, чем признать, что диван, Sports“ и футбол снова затянули 😏