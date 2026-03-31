👑 Месси – король лонгшотов. Лео забивал в Европе из-за пределов штрафной в каждом пятом матче

Вчера оказалось, что Лионель Месси – лучший плеймейкер Европы. А сегодня Squawka подсчитали, что аргентинец еще и больше всех забил из-за пределов штрафной площади за последние восемь сезонов в европейских топ-5 лиг. 

Как обычно, конкурентов нет даже за километр.

Криштиану, откликнись!

Месси с огромным отрывом лидирует по среднему количеству голевых действий за матч в Европе. Криштиану лишь четвертый 🤯

Снова величие Месси в числах: Лео не только забивает и отдает больше всех, но и создает 😲

