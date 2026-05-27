🏆 «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций. В финале победили «Райо Вальекано» благодаря голу Матета – 1:0

«Кристал Пэлас» победил «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций в Лейпциге.

Матч проходил на «Ред Булл Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Жан-Филипп Матета забил единственный гол на 51-й минуте.

Лига конференций

Финал

Лига Конференций. Финал
27 мая 19:00, Ред Булл Арена
Кристал Пэлас
Завершен
1 - 0
2.55xG0.52
Райо Вальекано
Матч окончен
90’
+2’
Эспино
85’
Менди
Риад
82’
Пино   Гессан
80’
77’
Паласон   Ахомаш
Матета   Ларсен
76’
Пино
74’
70’
Альваро Гарсия   Эспино
70’
Де Фрутос   Камельо
63’
Оскар Валентин   Менди
62’
Унаи Лопес   Диас
62’
Альваро Гарсия
  Матета
51’
48’
Унаи Лопес
2тайм
Перерыв
Уортон
41’
23’
Паласон
20’
Сисс
Кристал Пэлас
Хендерсон, Риад, Лакруа, Канво, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино, Матета, Сарр
Запасные: Девенни, Кардинес, Джонсон, Пино, Матета, Ричардс, Бенитес, Лерма, Мэттьюз, Хьюз, Клайн, Соса
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Лежен, Сисс, Рациу, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Паласон, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Альваро Гарсия, Карденас, Трехо, Гумбау, Унаи Лопес, Паласон, Молина Колорадо, Оскар Валентин, Де Фрутос, Балиу
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги конференций

За скромный, можно сказать бедный, испанский клуб! У них даже горячей воды нет в раздевалке, но они вопреки всем трудностям в финале ЛК! Да будет вам кубок трудяги!
Англичане как и в ЛЕ уничтожат нищий клуб
90 минут, всем одинаковое поле и мяч круглый! В одной, отдельной игре всё может быть! За что мы и любим футбол! 🙌
Воот! Я все думаю чего-то не посмотрели ещё!
Все таки хорошая затея такой новый турнир, где середнячки а главное их фанаты могут почувствовать себя в еврокубковой рубке, чистые эмоции, и не надо никаких Челси и прочих топов тут
в основном середнячки из топ чемпионатов
Так в топ чемпионатах первые 3-4 места уже забронированы с начала сезона,
так-то у английских клубов есть шанс войти в историю, когда 3 клуба из одной страны могут увезти в Англию все еврокубки
Скоро это будет закономерностью
Какой шанс против францзов?
Аперитивчик перед финалом ЛЧ‼️☝️🤌👍😄
Десерт после супер-пупер финала Фонбет Кубка России по футболу.
Комментарий скрыт
2 года с Гласнером для Пэлас прошли лучше, чем вся их 120-летняя история до него. Заслужил памятник около стадиона или как минимум трибуну в честь себя. Ещё долгие годы фанаты орлов будут вспоминать это золотое время и человека, подарившего клубу все три его трофея.
На мажорной ноте уходит Гласнер, какой же крутой подгон сделал Гласнер Пэласу и болельщикам, сразу три чашки 👏
Ждать его в Милане?
Так Ираолу ведь вроде как берут )
Я за Кристал Вальекано! Очень симпатичная команда.
Райо Пэлас тоже ничего, хоть и андердог
Не хуже финала ЛЕ матч вырисовывается
Ну тут явно будет равная борьба,а не в одну калитку как в ЛЕ.
В финансовом плане между клубами такая же пропасть, если не большая. У Пэласа один игрок стоит почти как 11 основных Райо
Фанаты Райо машут флагом с фиолетовым цветом (флаг Второй Испанской республики). Комментаторы: а вот и флаг Румынии. 🤦

Ну вы если не знаете что у Румынии нет фиолетового цвета во флаге, зачем прилюдно позориться? У любителей футбола по географии всегда пятёрка ведь была
У них задача разговаривать у микрофона, а не думать. Иначе в следующий раз в командировку не отправят.
Откуда там левые идеи возобладали вновь?
Битва за главный трофей Европы: «ПСЖ» против «Арсенала». Активируйте фрибет до 3 000 рублей от Балтбет при регистрации и ставьте на фаворита!
