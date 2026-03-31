😏 «Я очень горжусь тем, что был харизматичным лидером». Каррагер похвалил себя и вспомнил главное личное достижение в карьере

Джейми Каррагер вновь в восторге от себя.

Журналист и бывший защитник «Ливерпуля» вспомнил свое главное индивидуальное достижение в карьере:

«За всю историю Премьер-лиги только три центральных защитника из «Ливерпуля» попадали в символическую сборную года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA): Вирджил ван Дейк, Сами [Хююпия] и я. Это был сезон-2005/06, когда в Премьер-лиге играли такие центральные защитники, как Рио Фердинанд, Неманя Видич, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Сол Кэмпбелл и Ледли Кинг.

Я очень горжусь тем, что был харизматичным лидером, который подталкивал своих товарищей по команде к тому, чтобы они становились лучше».

Сильные слова?