Сокрушенный Артета на картинке-меме из FIFA – как это получилось?

Чеееерт. Микель Артета спрятал лицо в ладонях. Только что «Арсенал» упустил шанс вернуться в игру с «Ман Сити» в финале Кубка лиги: Калафьори пробил в штангу. Все кончено?

Похоже на то.

Артета сокрушен, в его реакции – сожаление и досада. «Мне больно, особенно за наших игроков и болельщиков, потому что мы очень хотели сегодня завоевать этот трофей», – скажет чуть позже Микель.

А теперь присмотритесь. Где-то мы уже такое видели.

Точно-точно.

Тренер «Арсенала» случайно повторил знаменитое фото из меню FIFA 15 . Там картинка с Артетой предлагала закончить матч (или сезон, если дела шли совсем плохо).

Да, это действительно Артета, тогда еще игрок «Арсенала».

Как Микель загремел в компьютерную FIFA? Где откопали такой кадр? Артета сплоховал сам или испанца кто-то сильно расстроил? Здесь есть о чем рассказать: как и с обложкой Football Manager 2024 , мы можем установить, какое фото и какая ситуация послужили вдохновением.

Артета не забил решающий пенальти за «Арсенал» на 95-й минуте. Вы бы тоже не обрадовались

По карьере Артета здорово справлялся с пенальти: бил в «Эвертоне», «Рейнджерс» и в «Арсенале». В профиле на Transfermarkt всего 4 промаха.

Последний из них, единственный в составе «Арсенала», нам и нужен.

Все случилось в 2012 году, в ноябрьском матче АПЛ против «Фулхэма». Ничьей 3:3 не хватало одного: победного гола с необязательного пенальти на последних секундах, чтобы одна команда была вне себя от радости, а другая еще пару дней не могла подобрать слов.

На 95-й минуте «Арсенал» оказался в шаге от такой развязки. Нужно было лишь забить пенальти.

Шанс принести победу выпал Артете. Микель проводил второй сезон в «Арсенале» и впервые бил пенальти в новом клубе.

Не получилось. Вратарь «Фулхэма» Марк Шварцер угадал сторону и накрыл мяч. Все, 3:3.

А победа была бы очень кстати. После 11 матчей в чемпионате «Арсенал» и «Фулхэм» соседствовали в таблице – для «канониров» это не очень хороший признак, какой сезон не возьми.

Тренер «Фулхэма» Мартин Йол заключил: «Мне правда казалось, что мы впервые можем обыграть их на выезде. Однако если ты получаешь пенальти в последние 20 секунд и все равно не проигрываешь, наверное, нужно быть довольным».

Артете было не до размышлений.

Мы очень близко подобрались к нужному фото. Но пока еще нет.

А вот и оно. Тот самый кадр, попавший в футбольный симулятор FIFA 15. Автор – фотограф Клайв Роуз. В EA Sports убрали с красно-белой футболки нашивку Премьер-лиги, обозначения спонсоров и полоски на рукавах. Все остальное на месте: бесподобно густые волосы Артеты , спрятанное в ладонях лицо. И самое главное – настроение конца света.

Уже через месяц Артета реализовал два пенальти в игре с «Вест Бромвичем». Он больше не будет мазать в лиге, Кубке Англии и ЛЧ – и доберется до 9 голов с точки за «Арсенал».

Но пройдет чуть меньше двух лет, и Микель появится в FIFA обидным напоминанием о той единственной неудаче.

Фото: Gettyimages /Clive Rose / Staff