«Мы дерьмо». Фримпонг отговаривал Бонифасе от перехода в «Байер»

Травмированный Виктор Бонифасе свободное время проводит в гостях у блогеров. На очередном стриме игрок «Байера», находящийся в аренде в «Вердере», рассказал о давней беседе с Джереми Фримпонгом:

«Я впервые скажу это перед камерой. До перехода в «Байер» я играл против них, так что они решили меня подписать. Мой близкий друг – Джереми. Так что перед переездом в Леверкузен я набрал Джерри и сказал: «Бро, у меня есть предложение из Леверкузена, думаю перейти».

Он мне ответил: «Лучше бы тебе не переходить. Для тебя правда будет лучше отказаться». Я богом клянусь, он так и сказал: «Не нужно переходить, мы дерьмо».

Они проводили плохой сезон, а потом к ним перешел я. В один из первых дней у нас было командное собрание с тренером. Ну и я рассказал: «Знаете, перед переходом я позвонил кое-кому из команды, этот человек посоветовал отказаться от трансфера!» Но со временем команда начала прогрессировать».

Бонифасе и Фримпонг помогли «Байеру» Хаби Алонсо завоевать чемпионство, «фармацевты» всю дистанцию прошли без единого поражения.

Права на Виктора все еще принадлежат «аспириновым». Летом нападающий назвал «клоунами» журналистов, сообщивших о проваленном медосмотре игрока в «Милане». В январе «Вердер» сообщил, что из-за травмы колена нигериец вряд ли вновь выйдет на поле в текущем сезоне.

За «музыкантов» нигериец провел 11 матчей, в которых отдал два ассиста. Пока главный момент его периода в Бремене – перфоманс на первой пресс-конференции. Зал Бонифасе покинул со спущенными штанами.

В «Байере» теперь ему вряд ли будут рады.