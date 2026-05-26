  Фил Невилл покинул пост главного тренера «Портленда». Он был во главе клуба МЛС с ноября 2023 года и дважды вывел его в плей-офф
Фил Невилл покинул пост главного тренера «Портленда». Он был во главе клуба МЛС с ноября 2023 года и дважды вывел его в плей-офф

Фил Невилл покинул пост главного тренера «Портленда».

«Портленд» объявил о расторжении контракта с главным тренером Филом Невиллом по соглашению сторон. Имя его преемника пока не названо. 

В текущем сезоне «Тимберс» занимают 13-е место в Западной конференции МЛС с 14 очками в 14 играх. 

Невилл присоединился к клубу в ноябре 2023 года – после работы в «Интер Майами». 

В обоих полных сезонах под руководством английского специалиста «Портленд» выходил в плей-офф. 

«Мы высоко ценим преданность и усилия Фила. Он привносил в свою работу энтузиазм и страсть, взаимодействовать с ним было очень приятно. Мы желаем Филу всего наилучшего в дальнейшей карьере.

В межсезонье мы много обсуждали те аспекты игры, которые нам необходимо улучшить. В конечном итоге, мы не увидели необходимого прогресса, и, что наиболее важно, результаты оказались далеки ожиданий», – сказал генеральный менеджер клуба Нед Грабавой

Прогресса при нем нет как в интер Майами там и тут, самую большую ошибку он сделал, когда защитника и атакующего игрока взял из Майами в Портленд, хотя они и там лежали по полной, плюс плохо строил игру в обороне, хотя странно это было потому что сам он защитник в прошлом
Ещё Айяла ушел, он как то прикрывал центр, но сейчас вообще проходной двор был
