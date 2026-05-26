Фил Невилл покинул пост главного тренера «Портленда». Он был во главе клуба МЛС с ноября 2023 года и дважды вывел его в плей-офф
«Портленд» объявил о расторжении контракта с главным тренером Филом Невиллом по соглашению сторон. Имя его преемника пока не названо.
В текущем сезоне «Тимберс» занимают 13-е место в Западной конференции МЛС с 14 очками в 14 играх.
Невилл присоединился к клубу в ноябре 2023 года – после работы в «Интер Майами».
В обоих полных сезонах под руководством английского специалиста «Портленд» выходил в плей-офф.
«Мы высоко ценим преданность и усилия Фила. Он привносил в свою работу энтузиазм и страсть, взаимодействовать с ним было очень приятно. Мы желаем Филу всего наилучшего в дальнейшей карьере.
В межсезонье мы много обсуждали те аспекты игры, которые нам необходимо улучшить. В конечном итоге, мы не увидели необходимого прогресса, и, что наиболее важно, результаты оказались далеки ожиданий», – сказал генеральный менеджер клуба Нед Грабавой.
Ещё Айяла ушел, он как то прикрывал центр, но сейчас вообще проходной двор был