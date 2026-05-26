  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник Рис Уильямс покинет «Ливерпуль». Воспитанник клуба провел 19 игр за основную команду в сезоне-2020/21, а потом был в арендах
0

Защитник Рис Уильямс покинет «Ливерпуль». Воспитанник клуба провел 19 игр за основную команду в сезоне-2020/21, а потом был в арендах

Защитник Рис Уильямс покинет «Ливерпуль».

«Ливерпуль» объявил об уходе из клуба защитника Риса Уильямса

25-летний игрок станет свободным агентом после истечения срока действия контракта с клубом в июне. 

«Все в «Ливерпуле» хотели бы поблагодарить Риса за его вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба. 

Уильямс прошел все ступени клубной академии и провел 19 матчей за основную команду в сезоне-2020/21. 

После этого он находился в аренде в «Суонси», «Блэкпуле», «Абердине» (сыграл только за молодежную команду), «Порт Вейле» из третьего дивизиона (не играл) и «Моркэме» из четвертого дивизиона. 

«От подписания контракта в 9 лет до ухода в 25. Этот клуб позволил мне осуществить мечты. Для меня было честью носить эту футболку, общаться с легендами и играть для самых замечательных болельщиков в мире.

Спасибо всем игрокам, персоналу и всем, кто был со мной на этом пути. Я всегда буду благодарен судьбе за то, что представлял этот клуб. Спасибо, «Ливерпуль», – написал Уильямс в соцсети. 

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?241 голос
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoД4 Англия
logoЛиверпуль
logoРис Уильямс
logoМоркэм
logoтрансферы
logoпремьер-лига Англия
соцсети

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Легендарная связка Филлипс-Уильямс. Затащили тогда в ЛЧ.
ОтветСалауат Нуралиев
Легендарная связка Филлипс-Уильямс. Затащили тогда в ЛЧ.
Еще легендарный Озан Кабак был
ОтветPucheslav
Еще легендарный Озан Кабак был
Никакого сравнения.
Парни реально затащили, не вижу повода для иронии.
Ну клуб достаточно их обоих отблагодарил. Особенно Уильямса. Ту зп что он получал 5 лет, никакой клуб ему бы и близко не предложил, это видно и по его арендам.
С этими ноунеймами Клопп затащил в ЛЧ, жаль конечно что они не развились.
Не понимаю они с Филлипсом реально хорошо отыграли последнюю 3 сезона в апл, на уровне команд ЛЧ, но никто из них даже в середняке апл не смог команду найти. Филлипс хоть в шипе играет. А вот Уильямса , только клуб 5 дивизиона взял, вообще удивительно.
спасибо Рис, выручал когда были проблемы с защитами.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» объявил об уходе Робертсона в конце сезона: «Настоящая легенда»
9 апреля, 17:43
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
24 марта, 19:56
Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом»
24 марта, 19:23
«Ливерпуль» об уходе Салаха летом: «Один из величайших игроков в нашей истории из уважения к фанатам решил как можно раньше сообщить об этом, чтобы его будущее было прозрачным»
24 марта, 19:02
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
23 минуты назадТесты и игры
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
51 минуту назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»
23 минуты назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
38 минут назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем