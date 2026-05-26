Защитник Рис Уильямс покинет «Ливерпуль». Воспитанник клуба провел 19 игр за основную команду в сезоне-2020/21, а потом был в арендах

«Ливерпуль » объявил об уходе из клуба защитника Риса Уильямса .

25-летний игрок станет свободным агентом после истечения срока действия контракта с клубом в июне.

«Все в «Ливерпуле» хотели бы поблагодарить Риса за его вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба.

Уильямс прошел все ступени клубной академии и провел 19 матчей за основную команду в сезоне-2020/21.

После этого он находился в аренде в «Суонси», «Блэкпуле», «Абердине» (сыграл только за молодежную команду), «Порт Вейле» из третьего дивизиона (не играл) и «Моркэме » из четвертого дивизиона.

«От подписания контракта в 9 лет до ухода в 25. Этот клуб позволил мне осуществить мечты. Для меня было честью носить эту футболку, общаться с легендами и играть для самых замечательных болельщиков в мире.

Спасибо всем игрокам, персоналу и всем, кто был со мной на этом пути. Я всегда буду благодарен судьбе за то, что представлял этот клуб. Спасибо, «Ливерпуль», – написал Уильямс в соцсети.