Родриго оценил сюрприз от фанатов у базы «Мадрида». Бразилец показал колено после операции

Пока в прессе обсуждают некомпетентность медицинской службы «Мадрида», Родриго продолжает восстановление после разрыва передней крестообразной связки колена и травмы латерального мениска.

Игрок прибыл на базу клуба. До Вальдебебаса теперь приходится добираться в не самом удобном положении.

Пока бразилец вынужден передвигаться, используя костыли.

У базы Родриго ждал сюрприз от фанатов. Болельщики подготовили коллаж, на котором пожелали футболисту скорее вернуться в строй. Родриго был тронут: «Спасибо за вашу любовь, мадридисты».

Гоэс показал, как выглядит его колено после операции.

Бедняга.