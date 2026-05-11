Тренер «Балтики» Нагайцев о словах Бабаева, что Талалеву нужно обратиться к психотерапевту: «Пусть своему Экспосито психиатра вызовет»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев отреагировал на слова Владислава Радимова о последних результатах калининградского клуба. 

В 29-м туре команда Андрея Талалаева уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. В 7 последних матчах калининградцы потерпели 3 поражения и 4 раза сыграли вничью.

Экс-полузащитник «Зенита» Радимов так прокомментировал выступления команды: «К концу сезона силенок не хватило. В том, что произошло весной, они виноваты сами, начиная с эмоций Талалаева. Андрей Викторович должен признать свою вину».

– Как вам слова Радимова в адрес Талалаева и «Балтики»?

– Это смешно просто, что он говорит. Только можно смеяться.

– А высказывание гендиректора ЦСКА о том, что Талалеву следует обратиться к психотерапевту?

Бабаев пусть своему Экспосито вызовет психиатра, – сказал Нагайцев.

Напомним, в конце встречи ЦСКА и «Балтики» в марте тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек москвичей толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тогдашний тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Там в руководстве Балтики кто-то не из быдла есть?
Ну нет, и чё вы им сделаете🤡
Психи как они есть . Надеемся на максимальный провал в этом сезоне и вылет в следующем
👍👍👍
Какая-то талалаевщина происходит в Балтике
Талалевщина происходит после Балтики
Да так у него было во всех командах . Талалаев токсичен
Талалаев в первой части сезона косплеил Раньери. Но во второй части решил стать самим собой. Я думаю, что ему уже плевать на Балтику. Ждет предложение от топов. 🤷🏻
Соболезную топу, который его позовет
Не нужен такой тренер топам. Такой тренер должен работать в таких командах как Балтика. Где мало денег на трансферы. Там он сможет покачать молодых и голодных футболистов. Кстати, Осинкин так же должен работать в таких командах с аналогичной целью.
Талалаеву и его штабу очень повезло, что они проводят такой исторический для региона сезон в РПЛ - и из-за этого им прощается очень многое: от поведения до высказываний.
А что, хотя бы где-то и кому-то разрешено такое поведение ?

Я, как калининградец, благодарен Талалаеву за такой сезон - команда правда круто выступила.
Но, если бы не его выкрутасы, могли бы точно бороться за бронзу - будь он на бровке в тех же самых матчах с Ростовом и Пари, то команда довела бы их до победы.
А что вы хотите от команды, у которой такое же название как у дешманского пива?
Сам ты дешманский
Возможно
3 месяца ответ придумывал
Балтийская клоунада продолжается
А Бабаев тоже к балтийскому морю имеет отношение, как Радимов с вольной реки туда впадающей.
Я думаю, что Талалаев в принципе не должен нигде работать. Такому был Лану самое место среди «экспертов» на Матч тв
Все как то активно бегают с Балтикой, Талалаевым. Понятно же что сезон удачный. Но это так сложилось. Много было везения. Хотя бегали конечно как не в себя. Футболом это тоже не назвать. Талалаев ведёт себя как подросток. Через год на матч ТВ будет обзоры комментировать
Кто его позовет? Он всех членососит не останавливаясь? Ему там табло будут чистить каждый эфир. Хотя для, этого может и позовут
Ну вот есть темпераментные тренера. Но так себя вести. Не знаю. Я не хочу принизить. Но скажите к о считает игру Балтики футболом? Выбираем на чужую и там как собаки нападем. Хиль сломался и даже один забить не могут
А в балтике не хамская быдлятина вообще есть?
