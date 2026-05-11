Тренер «Балтики» Нагайцев о словах Бабаева, что Талалеву нужно обратиться к психотерапевту: «Пусть своему Экспосито психиатра вызовет»

Нагайцев о словах Бабаева про Талалаева: пусть своему Экспосито психиатра вызовет.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев отреагировал на слова Владислава Радимова о последних результатах калининградского клуба.

В 29-м туре команда Андрея Талалаева уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. В 7 последних матчах калининградцы потерпели 3 поражения и 4 раза сыграли вничью.

Экс-полузащитник «Зенита» Радимов так прокомментировал выступления команды: «К концу сезона силенок не хватило. В том, что произошло весной, они виноваты сами, начиная с эмоций Талалаева. Андрей Викторович должен признать свою вину».

– Как вам слова Радимова в адрес Талалаева и «Балтики»?

– Это смешно просто, что он говорит. Только можно смеяться.

– А высказывание гендиректора ЦСКА о том, что Талалеву следует обратиться к психотерапевту?

– Бабаев пусть своему Экспосито вызовет психиатра, – сказал Нагайцев.

Напомним, в конце встречи ЦСКА и «Балтики» в марте тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек москвичей толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тогдашний тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.