  • Фанаты «Барселоны» скандировали «Конус, оставайся!» и «Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона», празднуя победу клуба в Ла Лиге
Фанаты «Барселоны» троллили «Реал», празднуя чемпионство.

Болельщики «Барселоны» потроллили Альваро Арбелоа после чемпионства их команды. 

Вчера каталонский клуб обыграл «Реал» со счетом 2:0 в 35-м туре Ла Лиги и завоевал титул чемпиона Испании. 

Фанаты «блауграны» праздновали это событие на площади Пласа-де-Каталунья, некоторые из них держали в руках дорожные конусы. Они скандировали «Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона» и «Конус, оставайся! Конус, оставайся!»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа получил прозвище «конус» во время игровой карьеры в «Реале». Испанец выступал на позиции правого защитника и был надежным и дисциплинированным, однако не обладал высокой скоростью, дриблингом и яркими атакующими навыками.

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике, отвечая на вопрос об Арбелоа, вскользь упомянул его прозвище в одном из интервью 10-летней давности.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
На самом деле, вчера во время трансляции показывали трибуны и много кто был в шляпах в виде конусов. Респект болельщикам, что решили поддержать Арбелоа в трудный момент.
😁
«Конус, оставайся!»🤣🤣🤣
В семье не без ригоберов
Молодцы! Это достойно поддержать тренера заклятого конкурента!
"Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона"
в чем прикол каждый раз про это писать?
этой кричалке 20+ лет, еще Этоо её кричал, и всегда кричат когда выигрывает чемпионат Барса, а так преподносится, будто это что то невероятное
Как будто "е**ть Спартак е**ть" лучше
Конус действительно оставайся 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁
Реал это заслужил
И ничего не скажешь же
Надо же какие они вежливые и воспитанные
Дриблингом хоть и не обладал, но именно его дриблинг вошёл в историю.
