Фанаты «Барселоны» скандировали «Конус, оставайся!» и «Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона», празднуя победу клуба в Ла Лиге

Болельщики «Барселоны» потроллили Альваро Арбелоа после чемпионства их команды.

Вчера каталонский клуб обыграл «Реал» со счетом 2:0 в 35-м туре Ла Лиги и завоевал титул чемпиона Испании.

Фанаты «блауграны» праздновали это событие на площади Пласа-де-Каталунья, некоторые из них держали в руках дорожные конусы. Они скандировали «Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона» и «Конус, оставайся! Конус, оставайся!»

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа получил прозвище «конус» во время игровой карьеры в «Реале». Испанец выступал на позиции правого защитника и был надежным и дисциплинированным, однако не обладал высокой скоростью, дриблингом и яркими атакующими навыками.

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике, отвечая на вопрос об Арбелоа, вскользь упомянул его прозвище в одном из интервью 10-летней давности.