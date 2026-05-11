Фанаты «Барселоны» скандировали «Конус, оставайся!» и «Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона», празднуя победу клуба в Ла Лиге
Болельщики «Барселоны» потроллили Альваро Арбелоа после чемпионства их команды.
Вчера каталонский клуб обыграл «Реал» со счетом 2:0 в 35-м туре Ла Лиги и завоевал титул чемпиона Испании.
Фанаты «блауграны» праздновали это событие на площади Пласа-де-Каталунья, некоторые из них держали в руках дорожные конусы. Они скандировали «Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона» и «Конус, оставайся! Конус, оставайся!»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа получил прозвище «конус» во время игровой карьеры в «Реале». Испанец выступал на позиции правого защитника и был надежным и дисциплинированным, однако не обладал высокой скоростью, дриблингом и яркими атакующими навыками.
Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике, отвечая на вопрос об Арбелоа, вскользь упомянул его прозвище в одном из интервью 10-летней давности.
этой кричалке 20+ лет, еще Этоо её кричал, и всегда кричат когда выигрывает чемпионат Барса, а так преподносится, будто это что то невероятное