«Барселона» и Флик продлят контракт до 2028 года с опцией до 2029-го. Агент немца и Деку обо всем договорились

«Барселона » и главный тренер Ханс-Дитер Флик договорились о продлении контракта.

Mundo Deportivo сообщает, что агент 61-летнего немца Пини Захави и спортивный директор каталонцев Деку подписали соглашение о заключении договора до лета 2028 года. В сделку также включена опция продления сотрудничества до 2029 года в зависимости от достигнутых целей.

Флик тренирует «Барселону» с 2024 года. Он дважды выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании и один раз Кубок страны.