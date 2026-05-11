  • «Барселона» и Флик продлят контракт до 2028 года с опцией до 2029-го. Агент немца и Деку обо всем договорились
«Барселона» и главный тренер Ханс-Дитер Флик договорились о продлении контракта.

Mundo Deportivo сообщает, что агент 61-летнего немца Пини Захави и спортивный директор каталонцев Деку подписали соглашение о заключении договора до лета 2028 года. В сделку также включена опция продления сотрудничества до 2029 года в зависимости от достигнутых целей.

Флик тренирует «Барселону» с 2024 года. Он дважды выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании  и один раз Кубок страны.

Пока лч не возьмет, может не думать об уходе
Комментарий скрыт
Ответ питчеру. Чел… у мужика батя умер, а ты никак не уймешься. За сегодня столько фанатов Реала принесли соболезнования, а ты как всегда о своем. Все таки есть горбатые, которых только яма исправит. Сколько же в тебе пустоты и желчи.
Ты хоть иногда саморефлексируешь? Хоть раз со стороны пытался посмотреть на свои слова, действия? Осталось ли в тебе хоть что то человеческого, достойного?… не отвечай мне. Ответь самому себе.
Видно, что Ханси и игроки - это прям настоящая большая семья: как Ханси радуется за игроков на поле и как игроки поддерживают Ханси.

Отличное продление !
А ведь МЮ мог взять Флика вместо 7Хага ...
Ничего бы из этого не вышло, АПЛ это лига двух команд
У пепуна вышло
Хотя в барсе (сделаем скидку на состав) и Баварии дела у него были хуже чем у Флика
Те кто пишут "С Фликом победы в ЛЧ не ждать"просто с очень короткой памятью и явно забыли что из себя представляла команда два года назад.
Чел поставил яркую и чемпионскую игру команде без усилений фактически.
Пришел Ольмо-ушел Гюндоган,
Сломался Тер-Штеген,пришел Гарсия.
Вот и все усиления.
А тут еще и Левандовский совсем пенсионер.
Команде необходимо несколько точечных усилений по определенным позициям и команда заиграет еще ярче и статуснее.
Да людям свойственно забывать, я лично помню общее невесёлое настроение болельщиков перед приходом Флика, а так же, большей частью, негативные ожидания от этого назначения. Небольшие, но качественные трансферы сделают Барсу реальным претендентом на ЛЧ, это очевидно.
❗️Сегодня вечером «Барселона» заработала рекордную сумму на «Камп Ноу»: 16,2 млн евро. @rac1 #FCB 💰💙❤️

https://x.com/i/status/2053547061472362726
Комментарий скрыт
реал в шоке, Барселона в улыбках 😉
Команда и тренер созданные друг для друга.
ОТЕЦ
От добра добра не ищут! Главное усилить состав тем, кто нужен Флику !
Когда увижу "Here we go" - тогда поверю.
