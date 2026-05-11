«Барселона» и Флик продлят контракт до 2028 года с опцией до 2029-го. Агент немца и Деку обо всем договорились
«Барселона» и главный тренер Ханс-Дитер Флик договорились о продлении контракта.
Mundo Deportivo сообщает, что агент 61-летнего немца Пини Захави и спортивный директор каталонцев Деку подписали соглашение о заключении договора до лета 2028 года. В сделку также включена опция продления сотрудничества до 2029 года в зависимости от достигнутых целей.
Флик тренирует «Барселону» с 2024 года. Он дважды выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании и один раз Кубок страны.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
Ты хоть иногда саморефлексируешь? Хоть раз со стороны пытался посмотреть на свои слова, действия? Осталось ли в тебе хоть что то человеческого, достойного?… не отвечай мне. Ответь самому себе.
Отличное продление !
Хотя в барсе (сделаем скидку на состав) и Баварии дела у него были хуже чем у Флика
Чел поставил яркую и чемпионскую игру команде без усилений фактически.
Пришел Ольмо-ушел Гюндоган,
Сломался Тер-Штеген,пришел Гарсия.
Вот и все усиления.
А тут еще и Левандовский совсем пенсионер.
Команде необходимо несколько точечных усилений по определенным позициям и команда заиграет еще ярче и статуснее.
