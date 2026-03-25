Гарсия – лучший вратарь сезона в Ла Лиге. Он спасает даже чаще, чем в «Эспаньоле» 😲

По воротам Жоана Гарсии в текущем сезоне пришлось 80 ударов в матчах Ла Лиги.

Согласно уровню xG, испанец должен был пропустить 26 голов. Но он пропустил лишь 17, предотвратив 63 момента. Соответственно, Гарсия уберег «Барселону» от девяти голов.

Это не только лучший показатель среди всех вратарей Ла Лиги, но и вообще с тех пор, когда начали отслеживать эти данные.

Круто?