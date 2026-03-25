Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)

Каземиро сможет играть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона.

Полузащитник Каземиро сможет выходить в стартовом составе «Манчестер Юнайтед » в оставшихся матчах в нынешнем сезоне.

В контракте 34-летнего футболиста был пункт, который предусматривал продление на один год, если он выйдет в стартовом составе в 35 матчах АПЛ в этом сезоне.

По информации Manchester Evening News, в январе клуб и Каземиро достигли соглашения о том, чтобы убрать этот пункт в договоре.

Действующее соглашение футболиста и манкунианцев действует до конца сезона.

Бразилец провел 29 матчей в АПЛ в текущем чемпионате, забив 8 голов и сделав 2 передачи.