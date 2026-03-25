Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)

Полузащитник Каземиро сможет выходить в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в оставшихся матчах в нынешнем сезоне.
В контракте 34-летнего футболиста был пункт, который предусматривал продление на один год, если он выйдет в стартовом составе в 35 матчах АПЛ в этом сезоне.
По информации Manchester Evening News, в январе клуб и Каземиро достигли соглашения о том, чтобы убрать этот пункт в договоре.
Действующее соглашение футболиста и манкунианцев действует до конца сезона.
Бразилец провел 29 матчей в АПЛ в текущем чемпионате, забив 8 голов и сделав 2 передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Салах, Каземиро... уходят легенды из АПЛ
Видит Бог, кроме него и некого в старте выпускать
летом просто обязаны будут купить кого то в центр, а то и двух игроков
Двух это обязательно!
Ну понятное дело, Казик объявил ещё зимой что уйдёт.
А там выбор не большой, 3 человека Майну Угарте Каземиро на 2 позиции.
Каз в конце карьеры за МЮ решил показать свой настоящий уровень. Жаль, что не играл так все предыдущие сезоны
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем