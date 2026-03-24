«Атлетик» – лидер по количеству минут воспитанников на поле. В топ-6 пять испанских клубов
Мы на шаг ближе к раскрытию феномена превосходства испанского футбола.
В текущем сезоне воспитанники «Атлетика Бильбао» провели на поле за клуб почти 26 тысяч минут. Это наивысший показатель топ-5 национальных чемпионатов Европы.
Но «Бильбао» уже давно в почете. Больше поражает, что в топ-6 есть еще четыре испанских клуба.
Вот и лимит.
Они ж не могут перекупить по юности молодого таланта из условной Андалусии или взять легионера вообще без связей со страной Басков