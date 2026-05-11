  • «Барселона» – чемпион, победа «Арсенала» с отменой гола, «Зенит» и «Локо» выиграли, «Сочи» вылетел из РПЛ, ЭСК поддержала отмену гола Кордобы, фиаско «Милана» и другие новости
«Барселона» – чемпион, победа «Арсенала» с отменой гола, «Зенит» и «Локо» выиграли, «Сочи» вылетел из РПЛ, ЭСК поддержала отмену гола Кордобы, фиаско «Милана» и другие новости

1. «Барселона» победила «Реал» (2:0) в класико и выиграла Ла Лигу второй год подряд. У «Барсы» теперь 29 побед в чемпионате Испании, у «Реала» 36 титулов. Ханси Флик, у которого утром в воскресенье умер отецвыиграл 5 трофеев во главе «Барселоны» за два сезона.

«Реал» же завершит сезон без трофеев, последний титул – Межконтинентальный кубок в 2024-м.

2. «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» (2:1): у Ерохина гол на 84-й, Энрике не реализовал пенальти, но забил с игры. «Локомотив» одолел «Балтику» (1:0): Руденко забил на 4-й, Андраде удалили после ВАР, Митрюшкин отразил пенальти. Таким образом, «Балтика» лишилась шансов на 3-е место. 

«Ахмат» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1) – в результате «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ. «Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Болотова (1:0).

3. Гол Леандро Троссарда на 83-й минуте принес «Арсеналу» победу над «Вест Хэмом» (1:0). Мяч Уилсона на 95-й отменили после ВАР. «Арсенал» опережает «Сити» на 5 очков после 36-го тура АПЛ, у, «горожан» есть игра в запасе.

4. «Милан» проиграл «Аталанте» дома (2:3): Нкунку реализовал пенальти на 94-й, Павлович отличился на 88-й, Распадори, Дзаппакоста и Эдерсон забили. «Рома» вырвала победу над «Пармой» (3:2): Мален сделал дубль, забив решающий пенальти на 101-й, Бричги удалили на 99-й.

А «Комо» впервые в истории сыграет в еврокубках. Команда Фабрегаса не опустится ниже 6-го места в Серии А.

5. ЭСК поддержала решение арбитра Евгения Буланова отменить гол Кордобы «Акрону»: «Нападающий «Краснодара» задерживал Бокоева обеими руками и получил незаслуженное преимущество».

6. «Монреаль» победил «Баффало» (6:2) и вышел вперед в серии (2-1) второго раунда Кубка Стэнли. «Анахайм» обыграл «Вегас» (4:3) и сравнял счет в серии (2-2).

7. Карен Хачанов победил Ботика ван де Зандшульпа в третьем круге турнира в Риме.

В женской сетке Диана Шнайдер проиграла Наоми Осаке в третьем круге, Людмила Самсонова уступила Анастасии Потаповой.

8. «Нью-Йорк» прошел «Филадельфию» (4-0 в серии) и вышел в финал Восточной конференции, «Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» (114:109) и сравняла счет в серии (2-2) второго раунда плей-офф НБА.

9. Чемпионат России по регби. 2-й тур. «Стрела-Ак Барс» победила «Красный Яр», «Локомотив» обыграл «Славу-МАР», «ВВА-Подмосковье» уступило «Динамо».

10. Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль выиграли золото в заезде каноэ-двоек на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Венгрии.

11. Мари-Луизе Эта – первая женщина-тренер, выигравшая матч Бундеслиги. «Унион» обыграл «Майнц» со счетом 3:1.

12. Лыжница Алина Пеклецова стала самой проверяемой РУСАДА спортсменкой в 2026 году: с января по апрель она сдавала тест на допинг 5 раз.

13. Француз Поль Манье выиграл третий этап веломногодневки «Джиро д’Италия», Милан – 2-й, Груневеген – 3-й, Власов – 122-й.

14. «ПСЖ» вновь пригласил всех сотрудников на финал Лиги чемпионов. Матч с «Интером» в прошлом сезоне посетили около 500 работников клуба. 

Цитаты дня.

Черчесов о лимите: «А если установить норму не по числу россиян, а по их минутам? Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра»

Ирина Роднина: «Слово «предатель» к Исинбаевой никогда не буду употреблять. Считаю, что она просто поступила неправильно»

Баджо о проблемах итальянского футбола: «Дети больше не играют на улицах, в Серии А мало итальянцев. Нужно задействовать молодых, верить в них»

«В России кажется, будто со мной разговаривают агрессивно, люди более закрытые, чем в Португалии. Аренда жилья и такси здесь значительно дешевле». Беншимол о сервисе и ценах

ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»

Мостовой не начнет считать Мусаева футбольным человеком в случае 2-го титула: «Отправьте его в «Пари НН» – посмотрю, как продержится. В нашей лиге нефутбольные люди сплошь и рядом»

Интересно,если Мостовому дать тренировать Нижний Новгород,он хотя бы туров 10 продержится или нет?
хотя бы женский
нет. он не нижегородский человек
Спортс, зачем вы сделали свой плеер? Да лучше бы на рутьюб заливали. А то достали в эту лаготу выкладывать все, плюс из-за вашей рекламы Виши Деркоз, меня бесить стал прекрасный футболист Витинья.
самая мерзость, что ролики зачастую короче этого Деркоза
Забавно там, что есть кнопка пропустить, но она начинает действовать после окончания рекламы😂
ничего интересного...
Посмотри ролик дня- там ди каприо кивает🙈
Оскар ему за это!
А почему не пишут в новости , победа Зенита без отмены второго гола? Про Арсенал написали, а Зенит чем то хуже что-ли?
