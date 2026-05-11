«Барселона» – чемпион, победа «Арсенала» с отменой гола, «Зенит» и «Локо» выиграли, «Сочи» вылетел из РПЛ, ЭСК поддержала отмену гола Кордобы, фиаско «Милана» и другие новости

1. «Барселона» победила «Реал» (2:0) в класико и выиграла Ла Лигу второй год подряд. У «Барсы» теперь 29 побед в чемпионате Испании, у «Реала» 36 титулов. Ханси Флик, у которого утром в воскресенье умер отец , выиграл 5 трофеев во главе «Барселоны» за два сезона.

«Реал» же завершит сезон без трофеев , последний титул – Межконтинентальный кубок в 2024-м.

2. «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» (2:1): у Ерохина гол на 84-й, Энрике не реализовал пенальти, но забил с игры. «Локомотив» одолел «Балтику» (1:0): Руденко забил на 4-й, Андраде удалили после ВАР, Митрюшкин отразил пенальти. Таким образом, «Балтика» лишилась шансов на 3-е место.

«Ахмат» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1) – в результате «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ. «Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Болотова (1:0).

3. Гол Леандро Троссарда на 83-й минуте принес «Арсеналу» победу над «Вест Хэмом» (1:0). Мяч Уилсона на 95-й отменили после ВАР. «Арсенал» опережает «Сити» на 5 очков после 36-го тура АПЛ, у, «горожан» есть игра в запасе.

4. «Милан» проиграл «Аталанте» дома (2:3): Нкунку реализовал пенальти на 94-й, Павлович отличился на 88-й, Распадори, Дзаппакоста и Эдерсон забили. «Рома» вырвала победу над «Пармой» (3:2): Мален сделал дубль, забив решающий пенальти на 101-й, Бричги удалили на 99-й.

А «Комо» впервые в истории сыграет в еврокубках . Команда Фабрегаса не опустится ниже 6-го места в Серии А.

5. ЭСК поддержала решение арбитра Евгения Буланова отменить гол Кордобы «Акрону»: «Нападающий «Краснодара» задерживал Бокоева обеими руками и получил незаслуженное преимущество».

6. «Монреаль» победил «Баффало» (6:2) и вышел вперед в серии (2-1) второго раунда Кубка Стэнли. «Анахайм» обыграл «Вегас» (4:3) и сравнял счет в серии (2-2).

7. Карен Хачанов победил Ботика ван де Зандшульпа в третьем круге турнира в Риме.

В женской сетке Диана Шнайдер проиграла Наоми Осаке в третьем круге, Людмила Самсонова уступила Анастасии Потаповой.

8. «Нью-Йорк» прошел «Филадельфию» (4-0 в серии) и вышел в финал Восточной конференции, «Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» (114:109) и сравняла счет в серии (2-2) второго раунда плей-офф НБА.

9. Чемпионат России по регби. 2-й тур. «Стрела-Ак Барс» победила «Красный Яр», «Локомотив» обыграл «Славу-МАР», «ВВА-Подмосковье» уступило «Динамо».

10. Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль выиграли золото в заезде каноэ-двоек на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Венгрии.

11. Мари-Луизе Эта – первая женщина-тренер, выигравшая матч Бундеслиги . «Унион» обыграл «Майнц» со счетом 3:1.

12. Лыжница Алина Пеклецова стала самой проверяемой РУСАДА спортсменкой в 2026 году: с января по апрель она сдавала тест на допинг 5 раз .

13. Француз Поль Манье выиграл третий этап веломногодневки «Джиро д’Италия», Милан – 2-й, Груневеген – 3-й, Власов – 122-й.

14. «ПСЖ» вновь пригласил всех сотрудников на финал Лиги чемпионов. Матч с «Интером» в прошлом сезоне посетили около 500 работников клуба.

Цитаты дня.

Черчесов о лимите: «А если установить норму не по числу россиян, а по их минутам? Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра»

Ирина Роднина: «Слово «предатель» к Исинбаевой никогда не буду употреблять . Считаю, что она просто поступила неправильно»

Баджо о проблемах итальянского футбола: «Дети больше не играют на улицах, в Серии А мало итальянцев . Нужно задействовать молодых, верить в них»

«В России кажется, будто со мной разговаривают агрессивно, люди более закрытые, чем в Португалии . Аренда жилья и такси здесь значительно дешевле». Беншимол о сервисе и ценах

ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище . Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»

Мостовой не начнет считать Мусаева футбольным человеком в случае 2-го титула: «Отправьте его в «Пари НН» – посмотрю, как продержится . В нашей лиге нефутбольные люди сплошь и рядом»

