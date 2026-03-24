Ноа Ланг приехал в сборную. Рассказал о трудностях жизни с пришитым пальцем

В ответной встрече «Ливерпуля» и «Галатасарая» Ноа Ланг лишился части пальца руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде». Нидерландца экстренно отправили в больницу, где он успешно перенес операцию.

Несмотря на травму, вингер прибыл в расположение сборной Нидерландов. Поврежденный палец игрока сразу оказался в центре внимания.

Джереми Фримпонг извинился перед партнером по сборной: «Тогда я хотел тебе помочь, извини». Ланг улыбнулся – какие могут быть обиды? 

Ноа рассказал журналистам о своей травме:

«Мой большой палец зацепился за очень острое ограждение за рекламным щитом, я получил очень глубокий порез. Было очень неприятно. Но за мной хорошо ухаживали, операции тоже прошли успешно, хотя я все еще испытываю боль.

Я правша, из-за этого не могу играть в PlayStation! И нормально ходить в туалет. Но ничего, переживу. К счастью, в футбол играют ногами. Меня поддерживают и в сборной. Надеюсь, смогу сыграть с Эквадором. Но рисковать мы не будем, чемпионат мира важнее.

Действительно, я отрезал себе кусочек большого пальца. Его пришили! Палец на месте, сейчас все хорошо».

Отрадно слышать. 

