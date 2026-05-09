«Марсель» отстранил Обамеянга на 1 матч после погрома на базе клуба. Форвард извинился перед руководителем, в чьем кабинете опустошили огнетушитель

«Марсель» отстранил Обамеянга на 1 матч после беспорядков на базе клуба.

Ранее сообщалось, что во французском клубе решили сплотить коллектив и закрыли команду на базе на четыре дня. В четверг вечером, в последний день мини-сборов, несколько футболистов устроили вечеринку, результатом которой стали разгромленные комнаты, сдвинутые кровати и огнетушитель, опустошенный в комнате одного из руководителей. Одним из инициаторов был Обамеянг.

Как пишет L’Equipe, в пятницу временно исполняющий обязанности президента Альбан Жюстер и новый президент Стефан Ришар встретились с командой, чтобы разобраться в ситуации. Габонского футболиста исключили из заявки на матч с «Гавром » 33-м туре Лиги 1, который состоится 10 мая.

Утверждается, что Обамеянг извинился перед членом руководства клуба, в чьем кабинете опустошили огнетушитель, заявив, что он всего лишь хотел «оживить ситуацию».