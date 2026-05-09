  • «Марсель» отстранил Обамеянга на 1 матч после погрома на базе клуба. Форвард извинился перед руководителем, в чьем кабинете опустошили огнетушитель
Стало известно, какие меры «Марсель» примет в отношении Пьер-Эмерика Обамеянга после инцидента на базе клуба. 

Ранее сообщалось, что во французском клубе решили сплотить коллектив и закрыли команду на базе на четыре дня. В четверг вечером, в последний день мини-сборов, несколько футболистов устроили вечеринку, результатом которой стали разгромленные комнаты, сдвинутые кровати и огнетушитель, опустошенный в комнате одного из руководителей. Одним из инициаторов был Обамеянг.

Как пишет L’Equipe, в пятницу временно исполняющий обязанности президента Альбан Жюстер и новый президент Стефан Ришар встретились с командой, чтобы разобраться в ситуации. Габонского футболиста исключили из заявки на матч с «Гавром» 33-м туре Лиги 1, который состоится 10 мая.

Утверждается, что Обамеянг извинился перед членом руководства клуба, в чьем кабинете опустошили огнетушитель, заявив, что он всего лишь хотел «оживить ситуацию».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
Зато коллектив сплотили!💪
По любому сплотили , никто же головой об стол не ударился 🤕
В Марселе регулярно какая-то дичь творится.
"разгромленные комнаты, сдвинутые кровати". Точная картина того, что много лет назад я увидел утром после того как в стройотряде в школе, в которой мы жили, мы отмечали день рождения одного из наших сокурсников. У нас правда ещё валялись пустые бутылки и окурки.
Зато было весело.
Одним словом Молодой Обама..))
