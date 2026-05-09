«Карседо значительно лучше, чем пассажиры, которых ранее приглашали в «Спартак». Многие россияне при нем расцвели». Губерниев о тренере

Губерниев: Карседо лучше, чем пассажиры, которых ранее приглашали в «Спартак».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил работу Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака ».

В 29-м туре Мир РПЛ красно-белые встретятся с «Рубином ». Матч пройдет 11 мая и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Карседо значительно лучше, чем все пассажиры, которых ранее приглашали в «Спартак». Испанец примерно понимает потенциал футболистов, наладил игру в нападении. Многие россияне при нем расцвели, Карседо находит место на поле для Зобнина , Литвинова, Дмитриева.

Но в обороне по-прежнему есть проблемы. «Рубин» – очень неуступчивая команда и может этим воспользоваться. «Спартак» борется за медали, так что надо выигрывать», – сказал Губерниев.