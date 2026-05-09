«Карседо значительно лучше, чем пассажиры, которых ранее приглашали в «Спартак». Многие россияне при нем расцвели». Губерниев о тренере

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил работу Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака». 

В 29-м туре Мир РПЛ красно-белые встретятся с «Рубином». Матч пройдет 11 мая и начнется в 17:30 по московскому времени. 

«Карседо значительно лучше, чем все пассажиры, которых ранее приглашали в «Спартак». Испанец примерно понимает потенциал футболистов, наладил игру в нападении. Многие россияне при нем расцвели, Карседо находит место на поле для Зобнина, Литвинова, Дмитриева.

Но в обороне по-прежнему есть проблемы. «Рубин» – очень неуступчивая команда и может этим воспользоваться. «Спартак» борется за медали, так что надо выигрывать», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Если следующий сезон Спартак начнёт с пробуксовки, то Губерниев камня на камне не оставит от Карседо
Запомните это

В след сезоне Губерниев его в порошок сотрёт 🤣🤣
«Хуан Карседо — главный тренер «Спартака»? Эх, надо было Луиса Альберто Сальватьерро назначать! Он уверенно ФК «Рабыня Изаура» приводил к победным оргазмам мирового футбола!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Флюгерок майонезный в своём стиле😁
про челестини так же пел, а потом обосрал
Закрой варежку. Враг Спартака.
Ответ Пользователь Huawei
Закрой варежку. Враг Спартака.
а ты его похвалил! не много ли чести человеку с винтовкой?))
Без Губерниева мы бы и не поняли и не знали... Специалист.
губа,не говори про Спартак...
Кто же расцвел, лыжник неуклюжий? Понятно, что Литвин не ЦЗ. Зобу от безысходности ставит. Дмитриев и при Стояке играл. . Про отдельных пассажиров соглашусь. Нападения как не было, так и нет. Иди уже, горлопань в биатлон обратно, каждой бочке затычка. Да и не только бочке.
Позорище какое-то, каждый раз пробивает дно, лишь бы чё то бздануть, а чё пофигу
У этого.....забыли спросить...
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
